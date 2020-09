Cultura



"Coltivazione" di Francesco Siani inaugura "Con_ vivere 2020" alle cave di Ravaccione

venerdì, 11 settembre 2020, 14:54

di donatella beneventi

La suggestiva scenografia delle cave di Ravaccione , sede del Marmotour di Francesca Dell'Amico, ha ospitato per l'inaugurazione di Convivere 2020, una permormance dello scultore Francesco Siani, di nascita campana, da anni residente a Carrara, autore di opere complesse ed enigmatiche, molto apprezzate dalla critica specializzata.



"Coltivazione", questo è il nome della performance, vede lo stesso autore protagonista, con la pietra, che si scompone in mille pezzi sotto i colpi inferti, creando una suggestione che non è solo visiva, ma anche sonora, complice l'ambiente circostante e la grande magia della cava.



Essendo un evento collaterale al festival Con_ vivere 2020, che ha come tema quello dei diritti, il tema del marmo, risorsa principale del territorio, amato e odiato, pietra viva perché ispiratrice di sentimenti forti e contrastanti, porta a spaziare nel campo dei diritti legati al mondo del lavoro, alla sicurezza dei lavoratori e al rapporto con l'attività estrattiva e al contempo il rispetto dell'ambiente;il cavatore, contadino del marmo, raccoglie la gemma candida per donare bellezza al mondo.



La performance è stata introdotta da Stefano Donati, curatore dell'evento, che ha tracciato un ritratto dell'autore e il significato dell'opera legato al contesto e all'evento.



L'installazione è visibile fino a domenica 13 dalle ore 11 alle 17 al Marmotour di Ravaccione.



Per info e prenotazioni

338 5913224



Foto di Cristina Maioglio