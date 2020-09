Cultura



Da Massa l'unico libro al mondo dedicato alla senatrice Segre

domenica, 6 settembre 2020, 11:23

Il professor Nicola Ricci è lieto di annunciare che l'opera letteraria dal titolo: ”5000 firme colorate d'Amore per Liliana Segre” è terminato e pronto ad essere letto.



Tutto iniziò attorno al dicembre 2019 quando Nicola Ricci iniziò una lunga ed impegnativa raccolta firme e frasi colorate dedicate alla Senatrice Liliana Segre, e pian piano le firme divennero 5000 ed altrettanti disegni e frasi d'Amore e di affetto vennero messe nero su bianco da molti e molti cittadini, studenti e da altre realtà presenti in tutt'Italia.



Ma ad oggi (ci spiega Ricci) dopo 10 mesi di duro lavoro, sono riuscito a realizzare il mio sogno, quello di comporre un' opera letteraria di 180 pagine dedicata interamente alla Senatrice Liliana Segre, ed è per il suo 90esimo compleanno che il libro: “ 5000 firme colorate d'Amore per Liliana Segre” verrà consegnato proprio alla Senatrice in persona, un vero e proprio regalo.

Sono fiero di aver realizzato per primo in tutt'Italia un libro completamente dedicato “anima e corpo” alla mia Senatrice preferita, ma la sorpresa va oltre (continua Ricci), attraverso l'ANPI provinciale, circa 10.000 copie verranno regalate a tutti gli iscritti ANPI e ringraziando il presidente Dino Oliviero Bigini ed il vice presidente Nino Ianni attraverso i quali cercheremo di far arrivare come regalo a tutti gli iscritti ANPI a livello Nazionale, ovvero più di 100.000 iscritti i quali riceveranno una copia dell'inedito libro del professor Nicola Ricci in modo totalmente gratuito.



E' una vera impresa ( continua Ricci) ma il ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni sia dalla Senatrice Segre e sia della sua impegnatissima associazione “i figli della shoah” deve essere riconosciuto, ammirato e premiato ed in più abbiamo anche il compleanno della Senatrice, 90 candeline, un traguardo importante e memorabile ed il mio sforzo lo dedico a Lei.

Il Libro ( spiega Ricci) non solo verrà regalato agli iscritti ANPI, ma potrà essere preso in affitto gratuitamente e letto recandosi al prestito libri presso Biblioteca Civica Giampaoli Massa piazza Mercurio 54100 Massa ed anche presso Biblioteca Civica “Cesare Vico Lodovici” Piazza Gramsci, 3 - 54033 CARRARA.



Come descriverebbe il libro Nicola Ricci:



“un viaggio, da Dante Alighieri agli eventi della seconda guerra mondiale, per arrivare a Liliana Segre per poi passare dal Biafra (Africa) guardando con gli occhi dei disperati migranti, fino ad arrivare da Michelangelo gustandosi l'arte pittorica, scultorea, la poesia e la prosa Toscana....un vero e proprio perdersi nel Cuore e nell'Anima”.

Ancora un ringraziamento ad ANPI e Tanti Auguri Liliana Segre.