Francesco Gabbani: l'album “Viceversa” disco d'oro

lunedì, 14 settembre 2020, 15:36

"Viceversa", il nuovo lavoro di Francesco Gabbani uscito a febbraio per BMG, è certificato oro.

Certificazione che si aggiunge a quella del singolo "Viceversa" già platino e con più di 52 milioni di views su youtube (https://youtu.be/cNoylMSXYcE) al quale ha fatto seguito "Il sudore ci appiccica" che conta quasi 10 milioni di views (https://youtu.be/lnJ9GuQNbxQ).

Gabbani ha appena concluso, al Teatro Antico di Taormina, il suo "Inedito Acustico", un tour sold out di 11 date con cui ha girato l'Italia tornando dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui ha raccontato il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo ha accompagnato nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego. Il prossimo appuntamento in calendario rimane, per il momento, il concerto all'Arena di Verona inizialmente previsto per ottobre 2020 e rimandato al 26 aprile 2021; un concerto importante al quale Gabbani tiene moltissimo perché rappresenta, per lui, una tappa importante del suo percorso musicale.

"Viceversa" è un inno alla condivisione e all'abbandono dell'individualismo. E' questo il filo conduttore che Francesco Gabbani ha cucito addosso al suo nuovo lavoro, che rappresenta il tentativo di interpretare il complesso rapporto tra l'individuo e la collettività, perno fondamentale nell'esistenza di ognuno.

Il cantautore e polistrumentista toscano sta lavorando ad un nuovo singolo che uscirà nelle prossime settimane.