Cultura



I 25 anni del Premio Lunezia celebrati a Lecce: en plein delle creazioni del patron De Martino

sabato, 26 settembre 2020, 14:00

di vinicia tesconi

“Nemo profeta in patria”: si addice perfettamente al successo ormai nazionale del Premio Lunezia che ha segnato, quest’anno la sua 25esima edizione, ricevendo inviti e riscontri in varie città italiane tranne che in quella dove si era radicato in maniera più forte e caratterizzante e cioè Carrara e da cui ha dovuto trasmigrare tre anni fa all’arrivo al governo cittadino dell’amministrazione 5 stelle che preferì rinunciare a quello che era l’evento più importante della stagione turistica di Marina.



Dopo celebrazioni fatte in Rai e al Festival di Sanremo con il quale Il Lunezia ha ormai avviato da tempo una proficua collaborazione, è arrivato lo special dedicato a Lucio Battisti, curato dal team del Lunezia, che è stato rappresentato alla Fortezza Firmafede di Sarzana ed anche a Massa nel corso dell’estate e che lo scorso sabato è arrivato a Lecce negli spazi delle Officine Cantelmo. Omaggio a Battisti ha visto la partecipazione del critico musicale Dario Salvatori e quella dei cantanti Loredana D’Anghera e Michele Cortese che hanno ripercorso non solo la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani ma anche le tappe del Lunezia Premio musical-letterario. Riconoscimenti a livello nazionale sono arrivati anche per il Premio Mercurio d’Argento, Premio della musica per immagine, sempre nato dalla creatività del patron Stefano De Martino come il Lunezia, destinato alla città di Massa e giunto quest’anno alla seconda edizione. Sull’edizione di questa settimana della rivista Voi, giornale che ha una tiratura di 300mila copie, c’è infatti un ampio servizio dedicato alla partecipazione dello staff del Mercurio d’argento all’ultimo Festival di Venezia per la consegna del Premio alla carriera a Federico Savina.

Un doppio riconoscimento al valore degli eventi culturali creati da De Martino che, di riflesso ha acceso i riflettori anche sulla provincia di Massa Carrara che è, con Massa e Aulla, la location delle due importanti manifestazioni.

Intanto l’organizzazione del Lunezia ha reso noto che il vincitore dell’edizione 2020 passerà di diritto alle Fasi Finali di Aerea Sanremo organizzate dalla Rai per scegliere i partecipanti alla prossima edizione del Festival nella categoria Giovani.