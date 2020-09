Cultura



Il Mercurio d’Argento sbarca al Festival di Venezia per il premio alla carriera a Federico Savina

sabato, 12 settembre 2020, 16:20

di vinicia tesconi

E’ arrivato solo alla sua seconda edizione ma ha già raggiunto il prestigiosissimo red carpet del 77esimo Festival del cinema di Venezia. Stiamo parlando del premio Mercurio d’Argento – Città di Massa, nuovo festival dedicato alla musica per immagini, nato dalla prorompente creatività di Stefano De Martino, già patron del Premio Lunezia, per diventare un fondamentale appuntamento culturale per la città di Massa. L’edizione appena conclusa, di cui Laura Morante è stata madrina, ha avuto un’appendice che ha portato il premio Mercurio d’Argento fino al più importante evento italiano legato al mondo del cinema. Ieri, infatti, Stefano De Martino e Loredana D’Anghera, direttrice artistica del premio, hanno consegnato il Mercurio D’oro alla carriera a Federico Savina, l’ormai famosa statuetta che riproduce la statua del Mercurio dell’omonima piazza massese, realizzata dalle Fonderie Massimo Del Chiaro, all’interno dello Spazio Fondazione Ente dello spettacolo Hotel Excelsior di Venezia Lido in un evento condotto da Lorella Ridenti, direttrice dei settimanali Lei STYLE , Ora, Voi.

Padrini d’eccezione della cerimonia di consegna del Premio Mercurio d’Argento sono stati Massino Dapporto e l’attrice pluripremiata, Lucianna De Falco nota per essere stata diretta sul grande schermo da maestri del calibro di Marco Ferreri, Paolo Sorrentino, Mario Martone. Ecco la motivazione del premio a Federico Savina:

“Federico Savina ha attraversato la storia recente del Cinema e della musica leggera italiana apportando sempre con ingegno, fantasia, e dedizione il proprio stile ed un sound che sono parte integrante di quella stessa storia. Ha impresso la propria cifra in incisioni ormai mitiche regalandoci oggetti sonori iconici come l’armonica a bocca di “C’era una volta il west” o i riverberi utilizzati dal M° Lavagnino. Di fatto contribuendo alla costruzione dell’immaginario dell’età dell’oro del cinema italiano che ancora oggi riverbera nel mondo.

Il suo lavoro a fianco di Maestri come Nino Rota, Ennio Morricone, Carlo Savina, Carlo Rustichelli, restano come pietre miliari del Cinema trascendendo i confini della fonia per trovare posto nel più ampio orizzonte della cultura italiana tout court contribuendo in maniera insostituibile e personalissima come un artista all’incisione del suono di un’epoca nella storia”.