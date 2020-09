Cultura



Il nuovo EP di Golya Guzman tra critiche e controversie: "Vado a rapire Persiani"

lunedì, 14 settembre 2020, 13:01

La scorsa settimana, il rapper apuano Golya Guzman ha rilasciato il nuovo EP intitolato "La metamorfosi". Non solo un titolo, ma anche un concetto di vita che secondo lui dovrebbero intraprendere tutti coloro che abitano in questa provincia. Il progetto, interamente scritto e prodotto dallo stesso Guzman, parla principalmente dei difetti di Massa, sostenendo che, nonostante sia una città piena di risorse venga sfruttata male e abbandonata da chi la governa.

"Siamo chiusi come fossimo dentro ad una cisterna, migliorano l'aspetto e peggiorano l'interno" - sostiene il rapper. Ha inoltre lanciato una dura critica nei confronti dell'attuale sindaco Persiani, accompagnata da frasi controverse, di cui una è contenuta all'interno della traccia "Sempre Io", nella quale canta: "Vado a rapire Persiani, perché non l'ho smaltito, tra 5 anni di sicuro Guzmanito diverrà qui il nuovo sindaco anche se non ho un partito"; mentre per tutto l'EP si sente ripetere frequentemente che il rapper vorrebbe che Massa diventasse indipendente, poiché crede che nel territorio massese non ci sia nulla che manchi. Ha poi precisato il tutto sui social, riconducendo ogni punto di ciò che ha raccontato nell'EP in un unico post:



"Siamo qui, sempre nel solito punto, a viverci le solite giornate ma provando a cambiare ogni tanto, accontentandoci di ciò che questa città ci offre. Mare e monti alla base di questo posto. Probabilmente è proprio grazie a tali caratteristiche se in secondo piano troviamo il turismo, mosso dall'estetica di questi posti, ma in particolar modo dalla vicinanza delle nostre località balneari a Forte Dei Marmi, anche se, chi si reca presso quest'ultima è perché può davvero permetterselo. A volte penso se, una persona che è stata in vacanza qui, si sia mai chiesta che tipo di cittadini siamo, in che modo viviamo, i nostri stili di vita, qual'è nostra mentalità, la relazione e il legame che c'è fra noi compaesani, se il nostro dialetto è anche decifrabile o se gli abitanti sono realmente in armonia con la propria città. Poi ho esclamato: "Che c**** gliene deve fregare a questi di come va la mià città!" Loro vengono qui mezzo mese, io ci vivo. Che gliene frega di farsi 800 domande per noi abitanti, quando siamo noi che dovremmo già avere le risposte da anni. Se a nessuno interessa informarsi su ciò che succede qui realmente, rimarrà uno dei tanti: chiuso, senza pensieri, senza preoccupazioni, senza visioni e senza un futuro. Fate come me, cambiate pure voi. La Metamorfosi."