Cultura



Inaugura la mostra “Paesaggio globale” di Silvio Natali

giovedì, 10 settembre 2020, 15:25

Apre sabato 12 settembre alle ore 17.00, presso l’Infopoint del Parco della Padula, la mostra “Paesaggio globale” di Silvio Natali, organizzata con il patrocinio del comune di Carrara.

Silvio Natali è stato protagonista di numerose personali e collettive sia in Italia che all’estero. Laureato in Medicina, originario di Macerata, si è dedicato all'attività artistica da autodidatta, appassionandosi prima quasi esclusivamente al disegno e poi con interesse crescente alla pittura, esprimendosi in una maniera personalissima che lo ha presto imposto all'attenzione degli esperti del settore, facendogli anche ottenere numerosi premi e riconoscimenti. Presente in prestigiosi cataloghi d'arte, le sue opere sono custodite in numerose collezioni pubbliche e private.

Tanti i critici che lo hanno recensito: tra questi Lucio Del Gobbo, il quale scrive che, a differenza di altri artisti a noi vicini, che per paesaggio considerano soprattutto il paesaggio a noi più noto, quello in cui viviamo con tutte le sue attrattive, il paesaggio proposto da Silvio Natali è un paesaggio di fantasia, un paesaggio cioè che si è man mano confermato nel suo immaginario a modo di mosaico: un rincorrere di sensazioni favolistiche e non, osservazioni tra passato e attualità, suggestioni, storie, narrazioni. Insomma, quello di Silvio Natali è un “paesaggio globale”, che vive nella globalità.

La mostra sarà visitabile presso l’Infopoint del Parco della Padula, in via Sorgnano, a Carrara, fino a domenica 27 settembre, con ingresso libero, da mercoledì a domenica, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.