Cultura



La poesia non si arrende alla pandemia: torna il Premio Aronte - Ada

sabato, 26 settembre 2020, 12:59

La poesia non si arrende alla pandemia. Anzi, rilancia con la forza dell'arte capace di aiutarci a sentirci tutti più uniti oltre le difficoltà. E' con questo spirito che il Premio Aronte organizzato dall'Associazione per i diritti degli anziani (Ada) di Carrara è pronto a inaugurare la sua XVI edizione. Il regolamento è sempre molto semplice: si partecipa inviando poesia a tema libero e ogni autore può inviare fino ad un massimo di due testi per ciascuna sezione. Si può partecipare nelle classiche due sezioni, una per la lingua italiana e una rigorosamente per le poesie scritte nei vari dialetti carraresi. Il premio Aronte, ricorda la presidente Laura Menconi, sin dalla sua nascita ha fra gli obiettivi principali la valorizzazione del dialetto locale di Carrara in tutte le sue forme e declinazioni, dal monte al mare. Un modo anche per restare legati alle tradizioni e alla storia del territorio che in qualche modo si riflette sempre nel modo di parlare e nel dialetto tipico di ogni frazione.



"Nonostante la difficile situazione causata dal Coronavirus abbiamo deciso di organizzare comunque la nostra manifestazione di poesia – scrive la presidente Menconi -. Scrivere poesia ci aiuta nel confronto con noi stessi e mai come quest'anno può aiutarci a riflettere e magari a confortarci. Un abbraccio a tutti i partecipanti". Per partecipare è prevista una quota per il rimborso spese di segreteria, di 10 euro per ogni sezione a concorso (da versare sul conto corrente 824, IBAN: IT03D 01005 24500 0000 0000 0824, intestato ad ADA Carrara Onlus. Tutti gli elaborati, inediti e anonimi, in due copie, dovranno essere inseriti in busta chiusa, sul retro della quale dovrà essere apposta la dicitura di riferimento per la sezione a cui si vuole partecipare: "Concorso di Poesia Aronte" o "Concorso di poesia Aronte – Poesia dialettale".



I plichi, contenenti le poesie, dovranno pervenire tassativamente entro mercoledì 25 novembre ad Associazione Ada Onlus Carrara-Fosdinovo in via Roma 36/38, 54033 Carrara (Ms). La cerimonia di premiazione, salvo modifiche dovute anche all'emergenza Covid19, si terrà nella Sala di Rappresentanza del Comune di Carrara il 12 dicembre alle ore 15.30. Per altre informazioni e contatti, chiamare i numeri 0585 71871 oppure 348 7219907, e-mail adacarrara@uil.it