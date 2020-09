Cultura



Le conferenze di Con-vivere valide per la formazione degli insegnanti

venerdì, 4 settembre 2020, 12:56

Anche l’edizione 2020 propone il festival come opportunità di formazione per i docenti di ogni ordine e grado. Quest'anno, causa ememergenza covid-19, non sarà disponibile il Registro delle presenze, dove far apporre un timbro in corrispondenza della conferenza seguita.

Per poter ricevere l'attestato di partecipazione è quindi necessario spuntare la voce"Partecipo in qualità di docente" in fase di prenotazione biglietto. Ciò consente alla segreteria organizzativa di riconoscere i docenti nelle varie liste di prenotazione. A conclusione del festival, dopo i dovuti controlli, verrà predisposto ed inviato l'attestato di partecipazione all'email indicata sul biglietto.

Sono già tanti gli insegnanti che si sono prenotati alle conferenze.

Si ricorda che per la prenotazione basta collegarsi e registrarsi sull sito del Festival: www.con-vivere.it.

Per qualsiasi info o necessità è comunque possibile contattare la segreteria del Festival nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì, tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 ed i pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30; il numero da contattare è lo 0585 55249 oppure allo 334 1182963.