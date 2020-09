Cultura



Lo scrittore Alberto Pezzini ospite del giardino letterario di Beatrice Vannini con “Il libraio” sua ultima opera

lunedì, 7 settembre 2020, 15:13

Avvocato del foro di Sanremo, sua città d’origine, giornalista per Libero, sul quale da anni, cura una rubrica dedicata ai libri, influencer con centinaia di contatti che non mancano gli appuntamenti delle sue dirette facebook in cui disserta di politica, di attualità e di cultura, ma, soprattutto: scrittore.

Scrittore per tutto il resto della vita, così Alberto Pezzini sintetizza il suo lungo e articolato curriculum nella biografia dell’autore posta sulla quarta di copertina del suo ultimo lavoro: “Il Libraio”. Una passione per la scrittura che trasborda insieme a una prorompente e contagiosa gioia di vivere: questi i tratti più immediati della personalità di Alberto Pezzini emersi, ieri, nell’incontro avvenuto a Marina di Carrara, nel giardino letterario di Beatrice Vannini, presidente di F.I.D.A.P.A. e delegata per la provincia di Massa Carrara dell’Accademia Italiana della Cucina, vera e propria moderna mecenate di arte e cultura. Di fronte a una cinquantina di spettatori, molti dei quali suoi “ seguaci” su facebook venuti anche da fuori provincia, Pezzini ha dialogato con la padrona di casa e con la giornalista della Gazzetta di Massa Carrara, Vinicia Tesconi, del suo ultimo lavoro “Il libraio”, un giallo intriso di psicologia e introspezione che lancia una nuova figura di “ investigatore” sui generis: un ex medico che sceglie di aprire una libreria di libri antichi. Al centro e unico centro di tutta la narrazione è infatti Gianni Prati, il libraio, dall’immensa cultura letteraria ma anche cinematografica e musicale, le cui passioni e ricerche di studio personale disseminano nel suo racconto – tutta la vicenda è narrata dal protagonista come in una presa diretta dalla sua mente – continui richiami evocativi a testi, canzoni, scene di film e agli aneddoti di vita vissuta dai protagonisti a cui sono legati, che arricchiscono le sfaccettature del personaggio ed anche il bagaglio culturale del lettore e insieme a questi tutti i colori, i sapori e i profumi della Liguria e del mare, che diventano una sottotraccia costante allo sviluppo della trama. Il ritmo narrativo è incalzante e dipana il mistero legato alla morte sospetta di una coppia di amici del protagonista pur conducendo ininterrottamente un continuo confronto con i demoni personali del protagonista, con le sue passioni e convinzioni.

Alberto Pezzini ha spiegato al pubblico del giardino letterario della Vannini la genesi del libro e i meccanismi alla base della creazioni dei personaggi ma soprattutto ha raccontato della sua insopprimibile passione per la scrittura che nell’arco degli ultimi cinque anni lo ha visto protagonista in libreria con ben sette libri tra saggi e romanzi. “Tante volte, intervistando scrittori famosi – ha detto Pezzini – li ho sentiti dire che i loro personaggi prendevano una vita propria e quasi guidavano l’autore dentro le loro vicende, ma a me pareva una cosa impossibile. E invece proprio questo è capitato anche a me con il mio Gianni Prati che mi ha già guidato attraverso le sue nuove avventure che sono raccontate nel secondo romanzo della serie in uscita per dicembre 2020.”.

Molte le domande del pubblico al termine dell’incontro e moltissime le attestazioni di apprezzamento sia per l’evento sia per l’incantevole location in cui è stato realizzato.