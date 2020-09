Cultura



Massa Carrara stravince nella finale dei Giochi Logici 2019-2020

martedì, 15 settembre 2020, 20:02

di vinicia tesconi

Tre medaglie d’oro su sette disponibili, vinte da studenti delle scuole della provincia di Massa Carrara nella finale dei Giochi Logici 2019-2020. L’evento, che si è tenuto il 10 e l’11 settembre, avrebbe dovuto essere inserito come sempre accade, nella Fiera Modena Play, che però è stata annullata a causa dell’emergenza sanitaria nazionale. La finale dei Giochi, tuttavia si è svolta ugualmente on line sul canale Antelacus di Twitch. I primi ad affrontare la gara sono stati gli alunni delle scuole primarie e l’organizzatore nazionale, l’ingegner Alberto Fabris, ha voluto sottolineare quanto questa categoria di finalisti abbia risentito del cambio di modalità di gara da “carta e matita” a “webcam e stampante” che ha creato parecchie difficoltà tecniche. Nonostante questo, tre ottimi piazzamenti per gli apuani: Francesco Bondielli della Primaria Alighieri di Massa 18°, Giacomo Bellé della Malaspina di Massa 15° e Niccolò Albertini sempre della Alighieri 6°.

Nella categoria Medie numerosi ed importanti sono stati i piazzamenti: Fillippo Francini della Scuola Media Malaspina di Massa 21°, Jacopo Bortolan 20° e Nicolò Brizzi 17° entrambi della Carducci di Carrara, Gabriel Florio 16° della Dazzi di Carrara, Veronica Lucia della Malaspina 13°, Andrea Fantoni della Staffetti di Massa 12°. Entriamo nella top ten con Daniele Benassi della Dazzi 10°, Francesco Manetti della Taliercio di Carrara 9°, Matteo Pelliccia della Staffetti 8°, Tommaso Teani della Giorgini di Montignoso 5°, Sara Galletti dell’Alfieri Bertagnini di Massa 4° e sul podio a pochi punti l’una dall’altro Linda Babboni della Carducci 2° e Matteo Massa della Giorgini, che conquista il primo oro della giornata.

Tutti del Liceo Scientifico Marconi di Carrara i ragazzi piazzati tra i primi quindici nella categoria Biennio: Sebastian Furlan 15°, Rosario Gentile 12°, Mauro Cannas 10°, Niccolò Consigli 9° e Nicola Cavalieri 6°.

Nella difficile categoria del Triennio individuale tre i finalisti, tutti del Liceo Marconi, nei primi quattro posti: Tommaso Coppelli 4°, Niccolò Benassi 3° solo per il tempo, e Arianna Domenichelli che ancora una volta ha conquistato l’ oro individuale a punteggio pieno.

Nella categoria squadre: per le Medie al 22° posto troviamo i 4BrainToGetHer e al 17° posto I quattro moschettieri entrambe squadre della Taliercio, al 15° I fantastici 4 della Dazzi, al 12° gli Archimede Pitagorici della Staffetti, al 11° i Pellicani della Dazzi. Raccolte in pochi punti al 6° posto la squadra Giove dell’Alfieri Bertagnini, al 5° i No Problem della Giorgini e al 4° i Non importa il nome della Dazzi.

Sul podio la squadra de Gli scienziatici della Carducci, composta da Linda Babboni, Iacopo Bortolan, Nicolò Brizzi e Francesco Granai con un ottimo terzo posto nazionale.

Per la categoria Biennio a Squadre al 13° posto la squadra degli Hi Tori a Pois(ni) dell’ITS Galilei di Carrara e al 11° posto Gli addizionati dentro del Liceo Marconi. Stesso punteggio ma tempo diverso per Le scimmie instancabili 8° e i Numeri Primi 7°, entrambe squadre del Marconi.

Infine nella categoria regina della manifestazione, in una gara a detta dell’organizzatore nazionale molto difficile, troviamo tre squadre del Liceo Marconi: al 15° posto i Cavalieri Quantici, al 7° i Senza Senso e primi, dominatori assoluti della gara con ben 50 punti sulla seconda, i Per Fari Alberi ci vuole un Campo, composta da Avio Baccioli, Niccolò Benassi, Tommaso Coppelli ed Arianna Domenichelli, che così conquista il secondo oro della giornata e bissa l’oro individuale ed a squadre conquistato lo scorso anno.

L’ingegnar Fabris ha fatto i complimenti a tutti i finalisti apuani, in particolare al folto gruppo delle medie e alla squadra vincitrice del triennio, che ha letteralmente sbaragliato gli avversari ed ha rimandato tutti al prossimo appuntamento che sarà la fase provinciale del VIII Campionato.