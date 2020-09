Cultura



Modificato il programma del CineForum “Ambiente e Diritti Umani”

venerdì, 4 settembre 2020, 13:12

Organizzato dall’Associazione “Alberto Benetti” di Massa, dalla sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e dall’Associazione “La Cerbaja” in collaborazione con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, prende il via sabato 5 settembre alle ore 21 presso il Parco della Memoria di Ricortola il terzo CineForum quest’anno intitolato “Ambiente e Diritti Umani”.

Rinviata al 5 settembre la prima proiezione in programma a causa dell’allerta meteo del passato 29 agosto, la rassegna cinematografica imperniata sui temi della difesa dei diritti umani collegati alla tutela dell’ambiente, non poteva che iniziare con “Cave Cavem”, ultimo lavoro del massese Alberto Grossi, documentarista di storie, di tradizioni e dell’ambiente apuano, autore tra l’altro dei cortometraggi “Cosa c’è sotto le nuvole” e “Aut Out” e vincitore nel 2015 del premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”.

Presentato lo scorso novembre nell’incantevole cornice del Maschio Angioino nel quadro dell’XI Edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli e proiettato con successo, tra l’altro, a Carrara, Lucca e Seravezza, “Cave Cavem” è una circostanziata e documentata ricostruzione del progressivo passaggio socioeconomico ed ambientale dall’età del martello e scalpello a quella del filo diamantato, dall’epoca del marmo per gli scultori e del Mosè di Michelangelo a quella della marmettola, degli scarti e dei profitti del carbonato di calcio.

Argomentato, crudo e poetico, educativo, inclemente ma scevro da tentazioni provocatorie, “Cave Cavem” restituisce lo scenario di un ecocidio annunciato fatto di devastazioni attuali e future che minacciano i monti ed il litorale apuo-versiliese, l’economia, il lavoro, le relazioni sociali e, soprattutto, la disponibilità di acqua quale ricchezza di questo territorio, fonte imprescindibile per la sopravvivenza di tutti e “diritto umano universale e fondamentale” così come sancito dalla risoluzione ONU del 2010. Denuncia e monito per generazioni ed istituzioni presenti e future, conoscenza, bellezza minacciata, drammaticità e consapevolezza circa le conseguenze di processi che rischiano di rivelarsi irreversibili, questo è “Cave Cavem”. Non solo emozioni ma anche ragionati richiami all’inefficienza sociale del “libero mercato”. Non si tratta di ottusa ed astratta difesa dell’ambiente contrapposta a lavoro e sviluppo socioeconomico, bensì invito alla ricerca di future alternative per uno sviluppo realmente sostenibile, ossia per uno “sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni”.

Alla proiezione sarà presente Alberto Grossi che, oltre a presentare anche un suo breve filmato sulle bellezze delle Alpi Apuane, avrà modo di dialogare con il pubblico.

Partecipare alla proiezione del cortometraggio “Cave Cavem” di Alberto Grossi ed al successivo dibattito è un’occasione da non perdere per cittadini, associazioni, istituzioni e per tutti coloro che hanno ancora a cuore il destino dei propri figli e nipoti … oltre lo zerbino di casa.