Musicista e scrittore, Marco Rovelli presenta il romanzo “La parte del fuoco”

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:14

A settembre ancora Cultura al Parco di Ricortola a Marina di Massa. Oltre al CineForum “Ambiente e Diritti Umani”, la cui apertura a causa dell’allerta meteo del passato 29 agosto è stata rinviata a sabato 5 settembre ore 21, l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa, la sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” hanno in programma, nel quadro degli “Incontri Letterari”, la presentazione del libro “La parte del fuoco” di Marco Rovelli. Introduce e modera l’incontro Alessio Liberatori, specialista in comunicazione audiovisiva. L’evento, con ingresso libero ma obbligo di mascherina e distanziamento, è previsto per venerdì 4 settembre alle ore 21 presso il Parco della Memoria di Ricortola in Via delle Pinete angolo Via Don Carlo Gnocchi a Marina di Massa.

Insegnante di filosofia e storia nei licei, cantautore e scrittore, con i suoi lavori in campo letterario e musicale, Marco Rovelli continua a dar voce, forma e sostanza a multiformi microcosmi di disagio e di umanità nascosta e dimenticata. Autore di canzoni, poesie testi teatrali ed opere narrative, tra cui: Servi (2009), Lavorare uccide (2008) e Lager italiani (2006).

Primo ed unico “romanzo puro” di Rovelli del 2012, “La parte del fuoco” nella versione rivisitata dall’autore nel 2020 è la storia di un incontro di due vite difficili tanto improbabile da apparire verosimile, tanto singolare da rapire il lettore in pagine mai banali solcate da umanità intense. Karim, immigrato di origine tunisina che lotta per sopravvivere ai disagi della clandestinità, ed Elsa, veneta disperatamente benestante di buona famiglia, si riconoscono semplicemente nella reciproca presenza, ancor prima di scambiarsi uno sguardo. Fino a che punto del sacrifico hanno bisogno di arrivare Karim ed Elsa per affermare o trovare le proprie esistenze ? Quale è la misura in cui l’essenza di un’anima ha bisogno della fisicità di un corpo o di superarla per riconoscersi ?

In questo romanzo Rovelli condensa tematiche ed argomenti di notevole spessore in un’unica trama come solo la vita reale, imprevedibile e spesso “bastarda” può fare. Una scrittura agile ed asciutta è la spada affilata che punta sui protagonisti. Passando da rapidi tagli cinematografici ad emozionanti immagini poetiche, la penna di Marco Rovelli dà vita ad un romanzo profondo ed appassionante. Racconto del nostro tempo visto dai margini, perché “è dal margine che si comprende la forma delle cose”. Occasione per esporsi a riflessioni che trascendono i luoghi comuni ed ogni forma di verità precostituite. Un invito alla lettura per “chi ha voglia di osservare la contemporaneità ed i suoi incendi rinunciando alla distanza di sicurezza; chi scommette che impegno e letterarietà possano trovare un equilibrio”.