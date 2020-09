Cultura



“Odissea. L’uomo ritrovato” di Stella Tramontana evento sold-out a Salotti d’autore: chiusura della rassegna col botto

venerdì, 4 settembre 2020, 11:15

Già da diversi giorni non è più possibile prenotarsi per la presentazione del libro “ Odissea. L’uomo ritrovato” di Stella Tramontana che si terrà sabato 5 settembre alle 21 a Palazzo Binelli nell’ambito della rassegna Salotti d’autore curata da Cesare Bassani, presidente della commissione cultura del comune di Carrara. L’evento, che è l’ultimo della stagione, ha esaurito tutti i posti ammessi in base alle normative per la sicurezza sanitaria. Un sold out alla sua prima apparizione, quindi: un’ottima partenza per la carriera di scrittrice della poliedrica enfant prodige carrarese che, nonostante la giovanissima età, 24 anni, è già stata in più occasioni protagonista della scena culturale della città con spettacoli ispirati alla letteratura classica, greca, latina e italiana, da lei scritti e interpretati con grande successo. La passione di Stella per il greco e per la letteratura in generale è nata sui banchi del liceo classico Repetti : un amore totale che già a sedici anni le ha permesso di mettere in scena una riuscitissima rivisitazione dell’Odissea in chiave ironica, rappresentata insieme ai suoi compagni di liceo al teatro Garibaldi. Da lì molte altre performance della giovane autrice ed interprete che ha spaziato da Omero ad Ariosto a Shakespeare evidenziando sempre il grande lavoro di studio e di ricerca a monte di ogni suo percorso. Stella Tramontana è laureata in lettere antiche all’Università di Pisa e sta ultimando la specializzazione in critica letteraria.

“Questa è la prima presentazione del mio primo libro - ha detto Stella Tramontana - e sono onorata di poterla fare nella mia città natale. Quando Cesare Bassani, organizzatore dell’evento, mi ha comunicato che avrei partecipato alla rassegna, avevo un desiderio in testa e cioè che a presentarmi, quella sera, ci fosse una persona che avesse letto il libro prima di conoscermi. Paradossale? Forse, però mi piaceva l'idea che qualcuno avesse letto le mie parole prima di aver letto me. Condizione difficile da creare. Eppure, la sorte ha realizzato la mia aspettativa, facendomi incontrare Elena, che contiene nel nome la storia di un mito omerico, Elena di Toria, e che incarna perfettamente il mio pensiero. Era lei la persona che stavo cercando per questa serata.”

Insieme a Stella Tramontana, infatti, il 5 settembre ci sarà anche Elena Santagata, giovane dottoranda in italianistica all’università Ca’ Foscari di Venezia, legata a Carrara in quanto città d’origine di uno dei suoi genitori, che condivide con Stella lo stesso percorso universitario e la stessa passione per la letteratura epica. “ Abbiamo voluto preparare una presentazione curiosa e insieme originale – ha spiegato Stella Tramontana - che possa essere come un viaggio nel mondo di Omero, dove è bello perdersi tra i desideri degli uomini e ritrovarsi nei sogni degli dèi. Dialogheremo su vari temi, da alcuni aneddoti mitologici sui personaggi fino a raccontare come determinate situazioni narrative siano state influenzate dalla musica, in modo da coinvolgere il pubblico che potrà riconoscersi di volta in volta in quelle storie eterne, ma allo stesso tempo tanto attuali. A rendere l'evento ancora più suggestivo e a dare voce, letteralmente, ai personaggi, sarà la l’attore teatrale, anche lui carrarese doc, Emanuele Cucurnia, che leggerà alcuni passi tratti da "Odissea. L'uomo ritrovato".”.

Un romanzo per tutti, così lo ha definito la Tramontana che ha voluto liberare il campo da eventuali etichettature del suo lavoro come un saggio di nicchia su uno dei principali capolavori della letteratura greca: “ Ognuno può riconoscersi nelle situazioni descritte – ha concluso la Tramontana - Chi non ha mai sofferto per amore? Chi non ha mai avuto un amico a cui confidare le proprie paure? Chi non ha mai sognato davanti al mare? Questa storia è fatta di desideri, paure, speranze, viaggi e incontri. Ho pensato ad un lettore che abbia voglia di fare un viaggio dentro al proprio io: senza la pretesa di conoscere completamente noi stessi, possiamo riscoprirci ad essere Odisseo, Telemaco, Penelope, i Proci. Siamo la vita e la sua contraddizione.

Il punto di distanza più notevole tra la versione originale dell’Odissea e questo libro è nello statuto dei protagonisti. Omero parla di eroi, io parlo di eroi diventati uomini. Gli eroi, esseri perfetti e irraggiungibili, non sono mai esistiti. Io parlo di eroi che hanno sperimentato sulla propria pelle il dolore della ferita e il piacere della cicatrice e che per questo sono diventati uomini. Il mio Odisseo è umanamente uomo, come canterebbe Battisti. Ed ecco perché Odisseo siamo tutti noi.”.