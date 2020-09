Cultura



Oggi Mimì avrebbe compiuto 73 anni: l’omaggio del pittore Fabio Colasante a Mia Martini

domenica, 20 settembre 2020, 16:17

di vinicia tesconi

Era nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara Calabra ma era cresciuta nelle Marche dove il padre e la madre, insegnanti, si erano trasferiti. La passione per la musica l’aveva sviluppata da subito Domenica Bertè che tutti chiamavano Mimì e che presto sarebbe diventata Mia Martini, una delle voci più incredibili e una delle storie più amare della canzone italiana. Oggi Mimì avrebbe compiuto 73 anni e sicuramente il graffio distintivo della sua voce unica non si sarebbe appannato se il gorgo della depressione o di chissà quali altri elementi rimasti oscuri non se la fossero portata via il 12 maggio del 1995, quando aveva solo 48 anni. Un destino beffardo quello di Mia Martini segnato da un talento musicale fuori dal comune e dalla peggiore ottusità popolare che insensatamente quasi le stroncò la carriera. Ma nessuna ridicola diceria sul suo conto ha potuto spegnerne il ricordo e il valore. Tanti sono e, incredibilmente, diventano sempre di più, i suoi estimatori, tra chi l’ha conosciuta e compresa dopo e tra chi non ha avuto la fortuna di conoscerla e la riscopre adesso nella sua intera parabola d’artista. Una figura tutt’altro che dimenticata nel panorama musicale italiano alla quale, oggi, il pittore Fabio Colasante ha voluto riservare un omaggio speciale: un ritratto creato grazie ad una tecnica del tutto personale che prevede l’utilizzo di polvere di carbone a secco e gouache su tele di grandi dimensioni. L’opera rappresenta la grande cantante, il cui volto sembra essere stato colto nel bel mezzo di un momento di riflessione, lo sguardo orientato in prospettiva centrale. Sono i suoi occhi il centro dell’opera, ocche che catturano l’osservatore e lasciano trasparire la personalità dell’artista, di donna colta, professionale e rivoluzionaria. Un’opera iperrealistica, in grado di trasportare l’osservatore in una dimensione differente, nella quale sembra quasi interfacciarsi direttamente con la grande Mia Martini.

L’enorme opera visiva del pittore Fabio Colasante, il cui procuratore è Philippe Leon, autore musicale che conobbe personalmente Mimì, compendia l’ammirazione per la carriera dell’artista e la percezione del suo travagliato vissuto ed è stata donata al fans club di Mia Martini.