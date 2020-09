Cultura



Olimpiadi di matematica a squadre: il Marconi vince in semifinale nazionale

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:44

Martedì 1 settembre ore 15:00, finalmente vanno in scena le attese semifinali nazionali a squadre di matematica. Le 4 semifinali, ognuna con 27 squadre in rappresentanza delle migliori 108 scuole superiori italiane per quanto riguarda la matematica agonistica, vengono disputate da remoto, così come era stato fatto anche per le gare di selezione. Le prime 6 squadre di ogni semifinale verranno convocate per disputare a metà settembre la finale nazionale, finale che al momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se sarà disputata in presenza a Cesenatico o ancora una volta da remoto.

Ogni scuola ha dovuto decidere se far disputare la gara con i 7 ragazzi della propria squadra tutti riuniti in un aula, oppure da remoto. Il Marconi di Carrara, unica scuola a rappresentare la provincia di Massa-Carrara, ha deciso ancora una volta per il “tutti a casa propria” sfruttando l’efficiente, per quanto complicata, metodologia di interazione multipiattaforma messa lungamente a punto negli allenamenti e che aveva già fruttato la conquista dello scudetto tricolore lo scorso giugno alla sua rappresentativa minore, la squadra dei giovani del biennio. Così, armati di Microsoft Teams (la piattaforma usata al Marconi per le lezioni a distanza), WhatsApp e conferenze telefoniche mirate a 2 o 3 persone, il settebello del Marconi è sceso in campo nella semifinale B con Fabio Bordigoni (capitano), Pietro Pianini (consegnatore), Alessandro Tedeschi, Luca Raffo, Avio Baccioli, Arianna Domenichelli e Niccolò Benassi.

Tra gli avversari del Marconi spiccano gli storici “nemici” del Leonardo di Brescia, ma anche la seconda realtà importante toscana rappresentata dal Copernico di Prato, nonché il fortissimo Da Ponte di Bassano del Grappa, che, grazie a Matteo Poletto, secondo nella classifica individuale nazionale, è una delle squadre candidate alla vittoria finale. Nelle altre semifinali sono osservati speciali il Galilei di Civitavecchia che ha tra i suoi ranghi Massimiliano Foschi, n. 1 nel ranking italiano di matematica, assieme al Volta di Milano ed al Ferraris di Torino che allineano ciascuno un titolare della nazionale italiana (composta da 6 ragazzi) e che sono rispettivamente campioni nazionali in carica e vicecampioni.

I nostri ragazzi, pur non potendo oggi vantare nessuno che si allena nella cerchia della nazionale, sono però comunque tutti veramente molto in gamba ed inoltre il Marconi vanta un affiatamento di squadra forse unico in Italia, ed è così che la loro semifinale è molto animata e sempre combattuta al vertice dal Da Ponte, dal Copernico, dal Leonardo e dal Marconi che riesce anche a condurre in testa buona parte della gara. Purtroppo a soli 5 minuti dalla fine della gara, che dura 90 minuti, il Marconi viene superato dal Da Ponte, ma in piena “zona Cesarini” e con la classifica oscurata i nostri ragazzi consegnano un ultimo (difficilissimo) problema … suspense in attesa del fischio finale … si riattiva la classifica … il problema è giusto! Il Marconi ha vinto la sua semifinale!!

Un controllo su cosa è successo anche nelle altre semifinali e viene fuori una cosa inaspettata, il settebello del Marconi non solo ha vinto la sua semifinale, ma è anche riuscito a risolvere più problemi di tutti! 14 su 16 problemi risolti correttamente contro i 13 risolti dalle altre 5 migliori squadre, con l’esclusione del Leonardo, tutte quelle prima citate.

In bocca al lupo ragazzi! Confidiamo in voi per un grande risultato anche alle prossime finali!