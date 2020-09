Presentato l'ultimo libro di Laura Efrikian

Altri articoli in Cultura

domenica, 20 settembre 2020, 16:17

Era nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara Calabra ma era cresciuta nelle Marche dove il padre e la madre, insegnanti, si erano trasferiti. La passione per la musica l’aveva sviluppata da subito Domenica Bertè che tutti chiamavano Mimì e che presto sarebbe diventata Mia Martini, una delle voci...

martedì, 15 settembre 2020, 20:02

Tre medaglie d’oro su sette disponibili, vinte da studenti delle scuole della provincia di Massa Carrara nella finale dei Giochi Logici 2019-2020. L’evento, che si è tenuto il 10 e l’11 settembre, avrebbe dovuto essere inserito come sempre accade, nella Fiera Modena Play, che però è stata annullata a causa...

martedì, 15 settembre 2020, 09:17

Alessandro Tedeschi, ex campione di matematica del Liceo Scientifico Marconi di Carrara, centra un ultimo difficile ed importante obiettivo ed entra alla Scuola Normale Superiore di Pisa per la classe di Scienze, corso di laurea in Matematica

lunedì, 14 settembre 2020, 16:50

Carrarese, cresciuta a pane e cinema perché i suoi genitori, Laura Biggi e Lorenzo Caravello da anni portano avanti progetti di propedeutica all’arte del cinema nelle scuole sia per l’associazione Cineamatori delle Apuane sia per Fedic Scuola, Margherita Caravello non poteva non intraprendere la strada della regia sia nel cinema,...

lunedì, 14 settembre 2020, 15:36

Certificazione che si aggiunge a quella del singolo "Viceversa" già platino e con più di 52 milioni di views su youtube al quale ha fatto seguito "Il sudore ci appiccica" che conta quasi 10 milioni di views

lunedì, 14 settembre 2020, 15:29

Si è chiusa l'edizione numero XV del Festival Con-vivere. Tra emergenza in corso e norme anticontagio la manifestazione ha tenuto: quattro giorni di conferenze con una media di sette al giorno