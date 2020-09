Cultura



Ripartono i corsi di tango argentino dell'ASD La Maquina Tanguera

mercoledì, 30 settembre 2020, 19:28

Dal 1° ottobre l'Associazione Sportiva Dilettantistica La Maquina Tanguera , nel rispetto della vigente normativa anti COVID-19, riparte con i corsi di Tango Argentino presso la Scuola Amusia Danza di Marina di Carrara in viale Zaccagna 38/ tenuti da Chiara Capovani ed il suo staff.

La lezione di prova gratuita per i principianti assoluti di giovedì 1° ottobre sarà divisa in due turni che inizieranno rispettivamente alle ore 20.15 e 20:30.

I corsi per gli altri livelli di ballo si svolgeranno da lunedì a giovedì sera a Marina di Carrara e Forte dei Marmi, con le modalità e gli orari reperibili sul sito della scuola www.lamaquinatanguera.it

Viste le limitazioni dovute al previsto distanziamento sociale, quest'anno i corsi si svolgeranno con numero di persone limitato in base alle dimensioni della sala, che sarà sanificata dopo ogni lezione; per questo sarà sempre assolutamente necessaria la prenotazione delle lezioni.

Gli insegnanti, come previsto, sono in possesso del Diploma Tecnico di Maestro rilasciato dall'ACSI e riconosciuto dal CONI.

Il ballo in coppia sarà consentito solo tra coppie di congiunti, con autocertificazione da presentare all'ingresso. Inoltre, per poter frequentare i corsi, è necessario un certificato medico per attività non agonistica.

Per tutte le informazioni sui corsi:info@lamaquinatanguera.it – Chiara: 347.6565311