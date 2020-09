Cultura



Riprendono a Bagnone le “Giornate di prevenzione” a cura della Misericordia

mercoledì, 30 settembre 2020, 08:45

“Presto a Bagnone riprenderanno le Giornate di prevenzione grazie alla disponibilità di un gruppo di specialisti diversi dei quali universitari”. L’annuncio è stato dato dal nuovo governatore della Misericordia di Bagnone Lunigiana (Massa-Carrara) Mareno Barbieri (in carica solo da gennaio scorso) nel corso del suo lungo, interessante ed articolato intervento in occasione dell’annunciata giornata-evento in occasione delle “Festa della Misericordia” in onore della Beata Vergine Addolorata Patrona dell’Associazione che si è tenuta nella grande chiesa di San Nicolò. Presenti il Dottor Marco Torre Direttore Generale della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica CNR - Regione Toscana ospedali di Massa e Pisa assieme al dottor Sergio Berti Direttore della grande Unità Operativa complessa di Cardiologia Diagnostica ed interventistica diverse centinaia di interventi all’anno e molto conosciuto non solo in Italia ma soprattutto in diversi Paesi europei.



“Siamo qui a portare i saluti alla Misericordia di Bagnone – ha detto il Direttore Generale della Fondazione Toscana “Gabriele Monasterio” - e siamo molto onorati di essere stati invitati a questa cerimonia-evento . Quello che fa l’Ospedale del Cuore lo deve in gran parte al mondo dell’associazionismo e la Misericordia rappresenta una perla di questa grande mondo. Un rinnovato grazie dunque alla Misericordia di Bagnone sia per la sua attività che per l’invito che ci ha rivolto”. Un grazie alla Misericordia di Bagnone è stato dato anche dall’avvocato Alberto Corsinovi Presidente regionale della Federazione Toscana delle Misericordie. “Le Misericordie in Toscana - ha esordito Corsinovi - sono 313 con 406 sedi operative e le sedi e l0 associazioni sono come Bagnone che rappresentano dei veri e propri presidi sociali, sono le realtà che continuano quello straordinario disegno di carità e solidarietà e che, come tutti noi, ci vede impegnati al servizio delle comunità di cui siamo espressione, voi, come tutti noi, supplite i bisogni delle nostre realtà che sono tanti e molto articolati. Mi preme ricordare che nei drammatici giorni della pandemia ho potuto verificare una volta di più il mondo del volontariato che è stato fondamentale ed oggi qui a Bagnone alle sorelle fratelli della misericordia dico il mio grazie che viene da lontano perché il presidente regionale delle Misericordie toscane nulla potrebbe fare senza voi e di tutte le nostre sorelle e fratelli. Mi preme dire che la Federazione per quello che avete fatti e che state facendo sarà sempre al vostro fianco.” Gli ha fatto eco Fausto Casotti – Coordinatore delle Misericordie di Massa-Carrara: ”sono orgoglioso di questa Misericordia, Tutte le sorelle e featelli dell’Associazione hanno dimostrato e dimostrano una grande professionalità ed un grande impegno visto soprattutto nei momenti di grande crisi causati dalla pandemia. Una grande Misericordia, dunque! Dicevamo interessante la relazione del nel suo intervento, tra l’altro, ha tracciato poi l’attività: questa in sintesi. “Ad oggi sono stati effettuati 423 servizi convenzionati per un totale di Km. 28.066; 106 quelli effettuati a privati 106 per un tot di Km 13.874. I sociali 112 per un tot di Km 2.102 , complessivamente 641 per un totale di KM 44.703 . Il numero dei servizi è stato inferiore al periodo corrispondente dello scorso anno essenzialmente per le restrizioni dovute alla pandemia ed al conseguente lockdown ed alla ridotta attività ospedaliera relativamente alle patologie no-Covid, con conseguente diminuzione delle attività ambulatoriali. Sui servizi sociali ha poi inciso fortemente la chiusura delle scuole. Comunque se valutiamo i numeri della nostra attività non in termini assoluti ma in proporzione alla popolazione del nostro territorio 1800 abitanti sparsi su 28 frazioni alcune delle quali difficili da raggiungere si capisce quanto impegnativa comunque è statala nostra attività.” Intensa l’attività nel periodo covid “credo - ha aggiunto - che durante questo periodo la nostra organizzazione messa di fronte ad una prova eccezionale abbia dimostrato tutto il proprio valore. In collaborazione con l'Amministrazione Comunale, dalla quale abbiamo ricevuto varie richieste di intervento, abbiamo messo in campo tutta una serie di attività in favore della popolazione , maggiormente per quella anziana allo scopo di favorire ed incentivare il necessario “ distanziamento sociale” quale efficace prevenzione al Covid 19, ma attenuandone gli effetti con il contatto quotidiano, per portar loro anche un conforto morale; così 354 consegne domiciliare medicinali ed alimentari , consegnate 18.000 mascherine a circa 2000 persone di Bagnone e frazioni ed al Conad Terrarossa , consegna di medicinali e dispositivi vari di protezione alle due residenze per anziani: Villa Angela e Nuovi Orizzonti. Mi fa piacere qui ricordare anche una piccola iniziativa dal grande valore simbolico: la consegna di uova pasquali ad oltre 100 anziani soli o con parenti lontani. Abbiamo letto nei loro occhi ,a volte pieni di lacrime, il grazie più sentito se non altro per essere stati semplicemente ricordati. “Il Governatore ha poi ringraziato il suo predecessore: Tonino Balestracci che dal 1997 al 2019 è stato rifondatore e organizzatore di questa nostra grande Associazione che in anni di impegnato e duro lavoro ha”costruito” una struttura sociale e sanitaria, fiore all'occhiello e patrimonio di tutta la nostra comunità. Nonché tutti i volontari e l’Amministrazione comunale per l’ausilio che ci da”. Al termine il Vescovo ha donato a Barbieri un’artistica medaglia per il lavori che svolge assieme ai suo volontari”. Alla manifestazione erano presenti anche l’ avvocato Marco Marginesi, il capogruppo della minoranza nello stesso Consiglio: Michele Olivieri, l’assessore al sociale: Gaia Ghinetti, il presidente provinciale dei donatori Fratres: Alberto Alberici; quello di Bagnone: Maria Rita Beccari, della Pro Loco Bagnone: Luca Olivieri, dell’Associazione “Arcobaleno”: Alessia Bassignani e delle “Donne di Luna” Giuseppina Maggiani. La Messa è stata officiata dal Vescovo Diocesano Monsignor Giovanni Santicci con la Corale”Schola cantorum”di San Nicolao diretta da Michela Ferrarari (all’organo il maestro Pier Francesco Carnesecca).

Intanto si è concluso con successo a Bagnone il Corso di “Guida sicura” necessario per la guida di mezzo ma soprattutto di ambulanze della Misericordia. In corso ha registrato diverse lezioni teoriche e pratiche tenute dall’istruttore regionale di guida sicura delle Misericordie della Toscana di guida Luigi Andrea Giusti sotto il coordinamento del Coordinatore provinciale delle Misericordie Fausto Casotti. Questi i partecipanti promossi: Pier Luigi Simonetti, Sergio Pucci, Gaia Ghinetti, Walter Bergeretti, Ennio Bussini, Luca Giannata, Giuliani Micheli, Chiara Bertolini, Luciano Colombo, Mareno Barbieri, Serena Lazzeroni.