“Stoner. Landing Pages”: parte la mostra curata da Andrea Zanetti

lunedì, 31 agosto 2020, 17:09

Iniziamo con la mitica frase dell'attuale "ministra" dell'Istruzione Azzolina: «Non è un travaso di conoscenze che viene fatto, gli studenti non sono imbuti (!!) da riempire». Fantastico! E allora a che cosa serve la scuola?

lunedì, 31 agosto 2020, 16:51

Con un fil rouge che rimanderebbe all'antico dio silvestre Fauno, il linchetto, folletto della tradizione popolare delle Alpi Apuane e della Garfagnana, è stato narrato da scrittori come Enrico Pea ne “Il Romanzo di Moscardino” e tramandato oralmente nelle novelle che, di generazione in generazione, sono arrivate fino ai giorni...

sabato, 29 agosto 2020, 12:29

Venerdì 4 settembre, alle ore 21.15, piazza Mercurio si illuminerà di stelle. Sul palco l'autore e regista Fabio Cristiani presenterà una "Serata Amarcord del Premio Obelisco". Il premio, nato nel 2014 da un'idea di Franco Frediani, condiviso e patrocinato dal Comune di Massa, ha visto omaggiare alcune tra le eccellenze artistiche...

sabato, 29 agosto 2020, 08:50

Ha emozionato e coinvolto il Concerto d'arpe che si è tenuto il 26 agosto dentro al Duomo di Carrara. L'evento, ideato come conclusione della masterclass tenuta dalla professoressa Lisetta Rossi, docente in pensione del Conservatorio di Spezia, ha visto la partecipazione di sette arpiste, sue ex allieve

sabato, 29 agosto 2020, 08:37

Promosso nell'ambito del progetto "Verso un contratto di fiume per il Frigido" volto alla tutela, manutenzione, promozione di tutto il fiume Frigido, si è tenuto ieri alla ex Filanda di Forno il convegno dal titolo "La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara"

venerdì, 28 agosto 2020, 09:17

Nel quadro di una stabile e consolidata collaborazione anche con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, si è lavorato per allestire una rassegna cinematografica originale sui temi della difesa dei diritti umani collegati alla tutela dell’ambiente