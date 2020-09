Cultura



Un regalo per la città di Massa

venerdì, 25 settembre 2020, 13:27

Dai primi di ottobre il libro dedicato alla senatrice Segre dal titolo: “5000 firme colorate d’Amore per Liliana Segre” potrà esser letto in modo libero e gratuito presso Biblioteca Civica Giampaoli Massa e questo è il regalo che l’autore il professor Nicola Ricci ha voluto fare alla città di Massa.

Spiega Ricci: “Le 5000 firme e frasi colorate sono state dedicate alla senatrice Segre da molti cittadini e studenti della nostra bellissima città Massa, non dimentichiamo che è stata la nostra città la prima in Italia ad aver dato la cittadinanza onoraria alla senatrice, ed a mio avviso attraverso questo libro si arricchisce ancor più il gesto di affetto dei cittadini di Massa verso l’emblema vivente della lotta contro l’odio ed ogni tipo di discriminazione incarnato dalla senatrice Segre”

Il libro composto da 176 pagine a colori, all’interno del quale non solo si narra il percorso della raccolta firme del professor Nicola Ricci fatto tra i banchi delle scuole aiutato da molte realtà Onlus e sociali, all’interno del libro troviamo storie vere di reduci isis del Biafra, reduci di guerre in Libia, storie di anziani di Forno sopravvissuti nella seconda guerra mondiale, troviamo interviste di giovani studenti del nord Italia che hanno conosciuto di persona la senatrice Segre ed importanti interviste di insegnanti come ad esempio Cristina Angeloni ed alunni che hanno visitato i campi di sterminio Auschwitz Germania.

Una cosa molto importante (spiega Ricci) è che la bellissima prefazione del libro è stata scritta e curata da Iacopo Evangelista un giovane ed intraprendente studente del liceo Classico Rossi Massa, uno dei tanti ragazzi che ha dato la possibilità e l’energia necessaria per creare il libro regalo per i 90 anni della senatrice Liliana Segre.

Il libro potrà esser letto all’interno della Biblioteca Civica Giampaoli Massa ed in alternativa per chi lo volesse ricevere in regalo in pdf in versione Ebook potrà richiederlo a:

nicolaricci@hotmail.it o tramite Wathsapp 3283073683