Cultura



“Una finestra non è abbastanza”: arriva a Massa il cortometraggio di Margherita Caravello

lunedì, 7 settembre 2020, 15:07

Tra due giorni sarà al Forum Fedic della Mostra del cinema di Venezia, ma prima di sbarcare nel più importante evento cinematografico italiano, passerà da Massa. Si tratta del cortometraggio “ Una finestra non è abbastanza” tratto dal romanzo “ L’amore al tempo del covid 19” del poeta e scrittore Antonio Nobili, sceneggiato e diretto dalla regista apuana Margherita Caravello. La presentazione del corto fa parte del Tour poetico di Nobili chiamato “ Sopravviviamo”. Antonio Nobili è un infaticabile del panorama culturale contemporaneo. Attore, autore, regista pedagogo e produttore, dopo essersi formato alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra ha collaborato con Radio Rai, e portato in scena oltre quarantacinque regie tra sperimentazioni vocali, lirica e prosa. Come un Ulisse contemporaneo celebra ed incita ad un tempo una umanità bella, ancora luminosa e capace di atti poetici.

Margherita Caravello è una regista carrarese formata all’Accademia di Roma. Da diversi anni collabora con Antonio Nobili e con TeatroSenzaTempo per la produzione di spettacoli teatrali. Da tre anni cura le repliche dello spettacolo omaggio ad Alda Merini “Dio arriverà all'alba” in una tourneè costellata da continui sold out.

Il cortometraggio verrà presentato nell’ambito dello spettacolo in cui Nobili, in scena solo, con una scala come unico elemento scenico carica di valore simbolico,offre al pubblico il resoconto quieto e febbrile di un cammino umanissimo eppure percorso dall’anelito a qualcosa di più elevato. Nella performance la parola diventa rivelazione di una scintilla divina destinata a farsi fiamma. Incendia gli animi infatti l' invito alla poesia, alla vita, alla natura, di Antonio attraverso le storie e i personaggi che racconta. Un richiamo potente all’amore, al godimento di tutto ciò che pensiamo sia troppo in alto e resta inascoltato ma che si deve tornare ad apprendere e apprezzare, soprattutto al giorno d'oggi, quando fare i conti con il quotidiano diventa un'impresa imprescindibile e faticosa.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al 3293550022

(attivo anche su whatsapp)

Il Libro

Un' antologia di storie incredibili e quotidiane, dai giornali e sui siti di informazione, raccolte e riscritte per noi come testimonianze di chi,a dispetto di ogni difficoltà, ha fatto tesoro di un tempo nuovo, scoprendo in sé quella scintilla di divino che solo l'amore, in ogni sua declinazione, ci offre.

Il Cortometraggio

Mario è un pittore. Ogni giorno, dondolando, se ne va sul mare. Cerca un colore, lo vide suo padre, un blu che sa di verde, che a guardarlo sembra quasi di finirci dentro come fosse cadere.

Attraverso gli occhi di Mario, vedremo quanto l'amore per il padre lo conservi figlio, gli preservi uno sguardo stupito sul mondo, gli restituisca intatta la dimensione della meraviglia,