Cristina Maioglio tra i vincitori del contest di Terre Apuane e della Lunigiana

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:42

Il progetto “Arte pubblica, sviluppo digitale e coesione sociale. Orticanoodles e lo Stadio dei Marmi”, concepito da Stefania Corsini, a cura di Alessandro Romanini

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:38

Domenica 4 ottobre nella hall dell'Ospedale di Massa si è tenuto un concerto lirico con la soprano Daniela Di Pippo organizzato dal Volto della Speranza in occasione del mese della prevenzione del tumore della mammella

mercoledì, 7 ottobre 2020, 11:53

Come ogni anno, Le Direzioni Generali Biblioteche e del diritto d’autore e la Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, dedicano un’apertura straordinaria delle Biblioteche statali e degli Archivi di Stato all’iniziativa denominata “La Domenica di carta”

mercoledì, 7 ottobre 2020, 10:54

L’8 ottobre sarà la giornata dell’arte della materia a Milano Design City e per mettere in evidenza il dialogo tra natura, tecnologia e design verrà proiettato il corto “Lightness”, opera ideata e realizzata circa quattro anni fa dall’allora assessore alla cultura del comune di Carrara, Giovanna Bernardini in collaborazione con...

sabato, 3 ottobre 2020, 17:38

Martedì 6 ottobre si terrà un webinar gratuito in diretta su piattaforma Zoom ID: 86702143055 PW 168590 il corso di formazione "Denunciare la violenza - Istituzioni Volontariato e Cittadinanza"

sabato, 3 ottobre 2020, 13:58

Successo per la finale del concorso letterario “Qulture ti pubblica @ Una ghirlanda di libri”, organizzata da Associazione Qulture della carrarese Michela Rossi, che si è svolta il 26 settembre, a Cinisello Balsamo, nell’ambito della Fiera dell’editoria indipendente “Una Ghirlanda di Libri”