Cultura



Il pianista Simone Soldati all'ospedale Apuane per "Donatori di musica"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:05

Si terrà domani, giovedì 15 ottobre, alle ore 17, nella hall dell'ospedale Apuane di Massa il concerto pianistico di Simone Soldati, organizzato dall'Associazione "Donatori di musica" che, seppur nel rispetto nelle norme anti-Covid, continua la propria attività per portare sollievo ai pazienti oncologici e non solo ricoverati nella struttura ospedaliera.



Una vera soddisfazione per il direttore di Oncologia dell'ospedale di Massa, Andrea Mambrini, poter ospitare Simone Soldati, un pianista di fama internazionale che generosamente ha accolto l'invito dell'Associazione benefica.



"Un'emozione" - commenta Mambrini - che si ripete a distanza di 12 anni dalla performance nel day hospital dell'Oncologia di Carrara.

Ringrazio Giuliano Biselli, direttore sanitario dell'ospedale Apuane, per averci concesso l'atrio dell'ospedale per continuare a donare momenti di rara bellezza ai nostri pazienti e ai nostri medici".