Cultura



Il vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte 2020 ammesso di diritto alle finali di Area Sanremo

sabato, 3 ottobre 2020, 11:51

di vinicia tesconi

Un passaggio in prima classe verso l'Olimpo della musica italiana: Maurizio Protopapa, vincitore del Premio Lunezia Nuove Proposte 2020 parteciperà di diritto alle fasi finali di Area Sanremo che si terranno il 21 e il 22 novembre. Il Premio Lunezia che ha festeggiato quest'anno il suo 25esimo anno di attività si è ormai consolidato non solo come unico riconoscimento al valore musical-letterario della canzone italiana ma anche come prestigioso bacino di nuovi validi talenti musicali. L'esperienza al Lunezia ha infatti portato a Maurizio Protopapa non solo l'accesso alle finali di Area Sanremo ma anche la collaborazione per promozione e percorso musicale con Beppe Stanco e VMS di Milano.



"Ringraziamo i vertici di Area Sanremo 2020 - hanno detto Stefano De Martino, patron del Lunezia e Loredana D'Anghera direttrice artistica del premio - per avere ammesso i primi classificati di alcuni Festival d'autore storici, oltre al Premio Lunezia, il Pigro e il Bianca D'Aponte.".