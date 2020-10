Cultura



“Lightness”: il corto ideato da Giovanna Bernardini domani a Milano Design City

mercoledì, 7 ottobre 2020, 10:54

L’8 ottobre sarà la giornata dell’arte della materia a Milano Design City e per mettere in evidenza il dialogo tra natura, tecnologia e design verrà proiettato il corto “Lightness”, opera ideata e realizzata circa quattro anni fa dall’allora assessore alla cultura del comune di Carrara, Giovanna Bernardini in collaborazione con il regista Francesco Fei.

Di “ Lightness” scrive Il Milano Design Film Festival, organizzatore della proiezione: “ Il bianco e nero dà l’impronta all’intercalare narrativo. Un’opposizione continua che mette in relazione la realtà filmata e le sue valenze simboliche. Protagonista è il marmo ripreso nel suo contesto paesaggistico, le Alpi Apuane, in un viaggio da e verso il mare. È un incedere lirico per assonanze astratte, che testimonia l’asprezza del lavoro e la leggerezza cui porta la trasformazione del materiale. Fra suoni e silenzi, i gradoni scavati nelle cave ci invitano a essere spettatori in un ideale anfiteatro, così come il ritmico infrangersi delle onde ci introduce a un viaggio nel sapere. In un crescendo di rivelazioni e percezioni.”. Si tratta di un corto di profonda suggestione cinematografica che costituisce un’ode stupenda all’elemento che da sempre caratterizza la storia di Carrara, che venne realizzato grazie a un bando regionale e alla determinazione dell’allora assessore Bernardini. Il corto sarà proiettato nello showroom di Minotticucine nel corso della giornata di domani in tre appuntamenti alle ore 12.30 - 18.30 - 20.00. Insieme a Lightness sarà proiettato anche “ Bianco” il corto di Damiano Daresta sempre dedicato al marmo di Carrara. Le proiezioni saranno introdotte da Silvia Robertazzi, co-fondatrice e curatrice di MDFF, che per la proiezione delle ore 20 sarà in compagnia del regista Francesco Fei. E’ stata la Minotticucine a volere i due corti per rappresentare il legame con la materia prima utilizzata mostrando tutto ciò che c’è dietro alla cultura del marmo e delle pietre naturali: dalle cave fino ad arrivare all’estrazione, alla lavorazione, alle superfici levigate e alle moderne tecnologie. “Un’artigianalità millenaria che dialoga con l’innovazione. – hanno notato da Minotti cucine- Nelle cave di marmo uomini e macchine scavano la montagna. Un lavoro tanto duro quanto preciso. Osservare i gesti, l’intelligenza pratica e la fatica dei cavatori è alla base dei due brevi documentari d’autore proposti.”. Minotticucine è un brand italiano pioniere nell'utilizzo della pietra naturale nel prodotto cucina e da allora ne ha fatto il biglietto da visita nel mondo. Con la scelta dei due cortometraggi sul marmo ha voluto rendere omaggio a chi, grazie al suo lavoro, rende possibile ogni giorno la creazione di quelle sculture che arredano le cucine di tutto il mondo.

Milano Design Film Festival è nato nel 2013 ed è diventato un appuntamento annuale, a Milano, con il cinema e il design. Dedicato in particolare al documentario, raccoglie storie di progettisti del passato e del presente, di stili e di avanguardie e inchieste sui grandi temi sociali: dall’urbanizzazione all’agricoltura, dalla globalizzazione economica alle questioni ambientali. Non mancano film sperimentali e di ricerca. MDFF vuole essere un contenitore di riferimento per i registi e per le produzioni indipendenti del settore, italiani e internazionali, e un canale distributivo alternativo per le produzioni delle major più affermate. Tra gli obiettivi di MDFF: avvicinare il grande pubblico alle più contemporanee concezioni del design e dell’architettura. Promuovere il design e i brand di riferimento svelando pratiche utopie e strategie imprenditoriali. Divulgare la visione che tutto ciò che usiamo, tutto ciò che riguarda la nostra vita, è legato alla progettazione. Ogni storia narrata nelle pellicole, parla a tutti e racconta la storia di ognuno.