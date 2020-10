Cultura



Lo Zaccagna sul podio: la classe V fra i vincitori del premio di Unicredit "Startup your life"

venerdì, 30 ottobre 2020, 09:10

di donatella beneventi

Il lockdown non ha fermato l'entusiasmo e la creatività dei giovani, la loro voglia di fare e di mettersi alla prova, portando a casa ottimi risultati: la classe V rim (relazioni internazionali e marketing) dell'Istituto tecnico Zaccagna di Carrara ha partecipato al concorso indetto da Unicredit "Startup your life" edizione 2020, collegato all'omonimo programma di educazione finanziaria e imprenditoriale di UniCredit social impact banking a cui hanno partecipato più di 300 scuole e dedicato agli studenti del triennio degli istituti superiori. L'evento è stato inserito tra le iniziative del mese dell'educazione finanziaria promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze.



La classe ha partecipato con un progetto basato sul gaming, una start up chiamata Youbike srl, che si basa sul bike sharing per la pista ciclabile realizzata sul tracciato della ex ferrovia marmifera e una serie di informazioni interattive riguardanti tour guidati, informazioni turistiche, eventi culturali volti alla promozione del territorio.



La start-up è stato presentata con un video della durata di tre minuti, fatto dagli stessi ragazzi durante il lockdown, con il montaggio dei video individuali fatti in casa: " E' significativo- dice il prof Luca Guerra, insegnante di dirittto e relazioni internazionali, responsabile dell'esecuzione del progetto-che sia stato portato avanti nonostante i disagi della chiusura delle scuole in presenza, con una carica incredibile di entusiasmo: l'efficacia comunicativa è stata la motivazione della menzione speciale ed è sicuramente un motivo di orgoglio per i ragazzi e per la scuola, sabato è il giorno previsto per la lezione in classe e festeggeremo per il risultato".



Grande soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica Marta Castagna, che sui social ha dato la bella notizia, altro traguardo importante per uno degli istituti sotto la sua direzione, oltre il già citato Zaccagna, anche il liceo Marconi e l'istituto tecnico industriale Galilei.