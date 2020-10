Cultura



Presentata la raccolta antologica “Decameron 2020”: c'è anche la piccola Viola

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:55

Si è tenuta sabato 17 ottobre presso la suggestiva location del Palazzo del Palagio di Pescia, la presentazione della raccolta antologica “Decameron 2020”, contenente racconti e poesie scritti durante la quarantena, edito da Helicon di Arezzo, da un’idea delle critiche letterarie Marina Pratici e Cristiana Vettori.



La piccola Viola Della Pina, 9 anni, è la più giovane autrice del gruppo che ha presentato il suo racconto “Viola e la farfalla d’oro”.



Viola, bilingue italiano-spagnolo, ha già all’attivo un premio per una poesia in lingua spagnola “Mi gatito” ricevuto dalla Union Mundial de poetas por la paz y la libertad e un premio alla 61ma edizione del Premio Internazionale San Domenichino” sempre con “Viola e la farfalla d’oro”.



Mascotte del gruppo di poeti internazionali Symposium, ci aspettiamo da lei tanta forza per aiutarci a superare questo periodo che ancora ci attanaglia”.