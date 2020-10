Quarto appuntamento con "La grammatica della Fantasia"

Cultura



martedì, 20 ottobre 2020, 09:21

"Signori architetti... Un poco di prato l'avete lasciato?" Si muove da questi versi di Gianni Rodari il prossimo appuntamento, previsto per venerdì 23 ottobre alle ore 18.00 presso la biblioteca S.Giampaoli di Massa, con "La grammatica della Fantasia, spunti e riflessioni per coloro che credono che la Fantasia non sia un gioco da ragazzi" progetto curato, in occasione dei 100 anni dalla nascita dello scrittore di Omegna, dall'Istituto Valorizzazione Castelli per la Re.Pro.Bi. Massa-Carrara.



Nell'immaginario più comune gli architetti progettano case, edifici, grattaceli..... ma non solo!



Gli architetti sono ideatori di quali progetti? A chi sono destinati i progetti? Da dove inizia il progetto? Con chi progetta l'architetto?



L'architetto ascolta le persone (bambini, adulti, anziani ...) e anche lo spazio per far sì che i progetti si realizzino e non siano soltanto dei bellissimi disegni o quadri...



Proviamo a progettare insieme un pezzo di città?!



Per questo quarto appuntamento dedicato a Gianni Rodari e realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica S.Giampaoli, Mauro e Chiara Ciampa, architetti paesaggisti, guideranno i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, in un percorso per mostrare come si traduce in disegno un progetto per una comunità ben ancorato alla storia e all'esistente, e volto a immaginare il futuro, prevedere i bisogni e soddisfare i desideri...



Gli architetti sarebbero lieti di accogliere, in apertura di laboratorio, testi e disegni che raccontano il percorso quotidiano che i bambini svolgono da casa alla propria scuola.



In considerazione delle normative anti contagio Covid-19, si segnala che i posti sono limitati (max 10 bambini e 10 adulti) e che la prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata contattando la Segreteria dell'Istituto Valorizzazione Castelli allo 0585816524 oppure scrivendo una e-mail a info@istitutovalorizzazionecastelli.it



Ai partecipanti viene chiesto di presentarsi possibilmente muniti di astuccio e fogli da disegno propri.