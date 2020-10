Cultura



Rewind, Con-vivere continua con un programma di conferenze

sabato, 17 ottobre 2020, 12:38

Il Festival Con-vivere prosegue sul web. Al via Rewind Con-vivere, un programma ricco di conferenze divise per temi, che si sono tenute nel settembre scorso, con qualche inserto tratto dalle edizioni precedenti. Dal 20 ottobre al 18 dicembre, quattro giorni a settimana, dal martedì al venerdì, alle 17,00 sul sito del Festival e sulla pagina facebook verranno trasmesse le conferenze secondo alcuni filoni di approfondimento di Diritti, il tema dell'ultima edizione. Un'iniziativa pensata con lo scopo di valorizzare lo streaming realizzato in diretta durante il festival e, al contempo, offrire una nuova occasione e modalità di seguire l'evento a chi non ha potuto partecipare in presenza.

“Diritti in conflitto”, “Diritti umani”, “Relazioni”, “Scuola”, “Arti”, “In-formazione”, “Disuguaglianze”, “Futuro sostenibile”, “Comunità”: sono questi i temi che verranno approfonditi attraverso le conferenze selezionate.

Ecco il programma di ottobre.

Si parte con la sezione "Diritti in conflitto", (da martedì 20 ottobre a venerdì 23).

Su questo tema: martedì ore 17,00 Chiara SaracenoDiritti in conflitto.

Mercoledì 21: Roberto Esposito Immunitas. Procedure immunitarie fra medicina e diritto.

Giovedì 22: Cinzia Sciuto Le trappole del multiculturalismo.

Venerdì 23: Manlio GrazianoReligioni e disordine internazionale nel XXI secolo (dall’edizione 2016).

Si prosegue con "Diritti umani" (da martedì 27 a venerdì 30 ottobre).

Martedì 27: Gustavo ZagrebelskyIl diritto di avere diritti.

Mercoledì 28: Domenico QuiricoDiritto e non diritto.

Giovedì 29: Maurizio Bettini Homo sum. I diritti umani fra antichità e modernità.

Venerdì 30: Remo BodeiSchiavitù (dall'edizione 2013).