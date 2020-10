Cultura



Susan Bottici, una vita sui pattini raccontata nel suo libro "Otto ruote, una vita"

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:25

di donatella beneventi

A pochi eletti capita nella vita, di iniziare un'attività sportiva o artistica da bambini, innamorarsene e portarla avanti fino all'età adulta, non solo, ma trasmetterla con passione anche alle nuove generazioni, dopo aver ottenuto successi gratificanti, ma anche dopo cadute, incidenti di percorso: non mollare mai, si dice, e questo è ciò che ha contraddistinto la carriera sportiva di Susan Bottici, dall'età di tre anni dedicata al pattinaggio artistico di rotelle, passione che le ha permesso di salire sul podio in gare regionali e nazionali, come il campionato nazionale Libertas nel 2010. Oggi, ventiquattrenne, laureanda in scienze dell'infanzia, fa parte dello staff tecnico femminile della ASD Rotellistica Apuana Carrara e ha voluto raccontare la sua storia nella sua opera prima "Otto ruote, una vita", che sarà presentato online il 27 ottobre alle ore 17.30 -di seguito il link dell'invito - a causa delle disposizioni di prevenzione anti covid, che ha visto annullata la presentazione in presenza alla sala di rappresentanza del comune di Carrara. https://fb.me/e/3uXkQhZwJ



Il romanzo autobiografico è, per volere di Susan, un modo per infondere nei ragazzi l'amore verso lo sport, importantissimo per la crescita psicofisica e per l'educazione alla convivenza e al rispetto.