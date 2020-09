Cultura



Torano è già pronta a ripartire: una residenza artistica nel ricordo di Bernardo Rossi

mercoledì, 30 settembre 2020, 09:01

Torano è già pronta a ripartire nel ricordo di Bernardo Rossi. Al compianto Bernardo scomparso lo scorso 8 luglio, motore del comitato del borgo degli artisti che promuove ed organizza Torano Notte e Giorno e tante altre iniziative, sarà dedicata una residenza artistica legata alla lavorazione del marmo e alla prossima edizione della rassegna. L'edizione 2020 era stata annullata per non gravare su sponsor e sostenitori della manifestazione che si trovavano ad affrontare mesi di grande incertezza. Una scelta di sensibilità e responsabilità.



"Torano Notte e Giorno non è una priorità. – aveva spiegato il comitato – Lo sono salute, famiglie e posti di lavoro". Quello che è certo, a distanza di sei mesi è che ci sarà un'edizione della rassegna la prossima estate. Il paese degli artisti la vuole con forza anche per rilanciare e sostenere le economie locali e rimettere in moto energie positive di cui c'è assoluto bisogno. Da qui il progetto della residenza d'artista intitolata a Bernardo Rossi che si terrà proprio nei giorni della manifestazione. "L'idea di creare una residenza d'artista dedicata a Bernardo Rossi è nata dall'amore per il marmo che Bernardo, orgogliosamente, dimostrava, e la sua ospitalità per chi veniva a Torano e non conosceva il territorio. – spiega Emma Castè, direttore artistico di Torano Notte e Giorno - Lui era sempre pronto ad organizzare gite in cava, raccontava l'estrazione ed accompagnava i visitatori a vedere i laboratori con il suo entusiasmo contagioso e sempre meravigliato. Questo percorso si rinnoverà tutti gli anni e sarà, al fianco del premio di Franco Borghetti, un perenne segno di riconoscenza e gratitudine".



Saranno due, inizialmente, gli artisti selezionati ed ospitati dal 27 luglio al 13 agosto proprio a Torano. "I due artisti che andremo ad invitare – spiega ancora la Castè – non hanno mai lavorato il marmo. A Bernardo questo progetto sarebbe piaciuto molto".



Ai due artisti sarà garantito vitto ed alloggio, oltre alla materia prima, il marmo, che potranno lavorare in uno spazio del Paolo delle Arti San Martino messo a disposizione dall'associazione Polartis e da Giuseppe Giannotti. Le opere che realizzate durante la residenza saranno esposte la sera della finale e faranno parte del patrimonio artistico della comunità di Torano.