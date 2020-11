Cultura



Boom di collegamenti alla conferenza online organizzata da Club Soroptimist Apuania

giovedì, 26 novembre 2020, 18:07

di vinicia tesconi

Più di cento persone hanno partecipato ieri alla conferenza on line organizzata dal Club Soroptimist Apuania per la celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” che aveva al centro il dibattito sulle conseguenze psicologiche della violenza subita o assistita condotto con il contributo delle psicologhe Anna Lalli e Carla Ragaglini. L’evento ha riscosso molto apprezzamento da parte del pubblico che è rimasto inchiodato al computer per tutte le due ore del collegamento. Soddisfatta del successo dell’iniziativa la presidente di Soroptimist Apuani, Giovanna Bernardini: “Il problema è quanto mai attuale dato che anche le ultime ore sono state insanguinate da delitti contro il genere femminile, segno che il lavoro della scuola, delle istituzioni, delle associazioni, delle forze dell’ordine deve proseguire con determinazione per far crescere la cultura del rispetto e della non violenza. Proprio di questo hanno parlato ieri le psicologhe Anna Laghi e Raffaella Carla Ragaglini, che hanno affrontato il tema in relazione alle proprie esperienze professionali . Il dramma delle donne e quello di bambini e adolescenti esposti a quella ferita è uno dei temi urgenti della società odierna che pone problemi anche politici: quello del potenziamento del lavoro femminile e dei servizi per le madri lavoratrici che otterrebbero una sicurezza economica maggiore e con essa una minore esposizione al ricatto della violenza. Non è un caso che Soroptimist lavori per l’empowerment femminile come strumento per conseguire una parità di genere nella differenza, nel rispetto e nella condivisione”.

Soroptimist, attraverso la presidente Bernardini, ha voluto ringraziare tutte le istituzioni e le associazioni, le persone che hanno partecipato alla conferenza o contribuito alla illuminazione dei siti in arancione: “ Il comandante dei Carabinieri, Giovanni Sabatino, i marescialli Michaela Florini e Chiara Muntoni, esperte dei reati contro le fasce sociali deboli, il sindaco di Carrara De Pasquale, l’assessore al sociale Anna Galleni, Nausicaa spa, che ha realizzato l’illuminazione in arancione, il Coordinamento Palazzo Rosso, rappresentato da Carmine Mezzacappa, il Club Rotary Riviera Apuania del Centenario, nelle persone del past President Salvatore Cassata e signora, Fidapa sezione di Massa Carrara con Beatrice Vannini, gli studenti e le studentesse del Liceo Montessori-Repetti e del Liceo Marconi con la preside vicaria Rosaria Vatteroni, Mirella Cocchi, già esponente della Commissione regionale Pari Opportunità, le insegnanti e tutte le persone che hanno portato il loro contributo. Grazie anche a La Gazzetta di Massa Carrara, il Tirreno e la Nazione per il sostegno giornalistico alla manifestazione. Il prossimo appuntamento sarà il 9 dicembre per la ricorrenza della “Dichiarazione universale dei diritti umani” voluta da Eleanor Roosevelt e approvata dall’ONU nel 1948.”.