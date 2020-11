Comune e “Oltre”, un protocollo per l’arte e la cultura

Altri articoli in Cultura

lunedì, 2 novembre 2020, 21:08

La sezione di Massa Carrara di Fidapa ha deciso di lanciare un contest fotografico rivolto a tutti i cittadini, fotografi professionisti e amatoriali , con lo scopo di raccogliere materiale da pubblicare con il calendario 2021:il tema scelto è quello del lockdown e del periodo immediatamente seguente

venerdì, 30 ottobre 2020, 09:10

Il lockdown non ha fermato l'entusiasmo e la creatività dei giovani, la loro voglia di fare e di mettersi alla prova, portando a casa ottimi risultati

mercoledì, 28 ottobre 2020, 10:57

Ci troviamo nuovamente di fronte ad una situazione molto difficile per il nostro Paese in generale, e per il settore della cultura e del cinema in particolare

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:25

A pochi eletti capita nella vita, di iniziare un'attività sportiva o artistica da bambini, innamorarsene e portarla avanti fino all'età adulta, non solo, ma trasmetterla con passione anche alle nuove generazioni, dopo aver ottenuto successi gratificanti, ma anche dopo cadute, incidenti di percorso

domenica, 25 ottobre 2020, 10:53

Ruvide e sincere, le Alpi Apuane custodiscono molteplici segreti e ne rivelano – seppur soltanto una scheggia - a chi cerca di indagarli e interpretarli attraverso l'arte

venerdì, 23 ottobre 2020, 12:55

La piccola Viola Della Pina, 9 anni, è la più giovane autrice del gruppo che ha presentato il suo racconto “Viola e la farfalla d’oro”