Conto alla rovescia per il nuovo singolo di Renzo Cantarelli

mercoledì, 4 novembre 2020, 19:49

La data è il 27 novembre, il luogo sono tutte le piattaforme digitali dedicate alla musica, il brano è “Il tribunale dei sentimenti” e l’autore è il cantautore e poeta carrarese Renzo Cantarelli. L’uscita della canzone è una vera e propria sfida alle spinose difficoltà dettate dalla pandemia e un modo per ribadire che il mondo dell’arte e della musica non si chiuderanno mai. “Il tribunale dei sentimenti” è il brano principale di un album che uscirà all’inizio del 2021, registrato presso gli studi “Media Wave di Massa” e prodotto, arrangiato e mixato da Mirko Mangano, fonico, musicista e producer. Alla registrazione hanno partecipato: Max Avallone-basso, Davide Torriglia-chitarre Simone Pepe-batteria, Michele Cantarelli-piano, Cori: Daniele Conti, Giuliana Albani, Ilaria Martini, Rinaldo Tonelli. La promozione artistica è a cura dell’agenzia The Soundcheck di Rimini. Cantarelli ha 35 anni di carriera alle spalle nel mondo della musica che è stata il suo ambiente naturale sin da bambino quando il padre violinista e clarinettista e il fratello, suonatore di contrabbasso, lo avviarono allo studio di pianoforte e chitarra.Un destino segnato che lo vede fondare la sua prima band a soli sedici anni e cominciare a fare concerti nei locali di Toscana, Liguria ed Emilia. Dalla passione per il beat passa a quella per il rock per approdare poi alla musica italiana dei New Trolls, de Banco del Mutuo Soccorso e della PFM e soprattutto all’impegno sociale e civile della canzone di autore. La passione per la politica diventa un percorso parallelo a quello artistico per Cantarelli che comincia a produrre suoi pezzi ed arriva alla pubblicazione del primo album: Sensi e dissensi, prodotto dalla Contempo e distribuito dalla EMI, il cui singolo “La Nuvola Rossa”, viene distribuito su tutto il territorio nazionale. Il passo successivo nella carriera di Cantarelli è la fondazione dell’Arca della musica: studio di registrazione, scuola di musica e etichetta discografica con cui diventa un punto di riferimento per molti musicisti toscani. Nel suo ricco curriculum oltre a sei album e tre singoli c’è un prezioso lavoro di ricerca letteraria e musicale nell’ambito del dialetto carrarese che culmina con la pubblicazione di Stede d’tela, un album cantato nei tre dialetti del territorio carrarese, che contiene una riscoperta di canti religiosi composti o riscritti da Maestri di Cappella del territorio. L'opera ha ricevuto il premio Nazionale della XXI Edizione della Lizza d'Oro per il valore culturale e storico. Ha collaborato come direttore artistico con CR1 Music, marchio discografico indipendente e, negli utlimi anni è diventato presidente di RC Music: un'associazione musicale che ospita scuola di musica e sale prova ma anche un centro di aggregazione ormai consolidato sul territorio apuano che attrae un sempre crescente numero di allievi e musicisti.

Ma l’attività di autore e musicista non si è mai fermata e il 27 novembre vedrà il lancio della sua ultima fatica. “ Il tribunale dei sentimenti”è stata scritta durante il lockdown di marzo e aprile e va a indagare tematiche tipiche della contraddittorietà umana: dal narcisismo esasperato, all'individualismo più bieco che alla fine richiedono un giudizio sopra le parti dal tribunale dei sentimenti. “E' un momento particolare – ha detto Cantarelli - “per tutto il mondo musicale, ma proprio per questo dobbiamo mettere in campo tutte quelle energie necessarie per fare il nostro lavoro, senza farci prendere dallo sconforto. Questo brano è nato proprio durante il periodo del lock down e non vedevo l'ora di potere registrare il tutto. Spero che venga apprezzato per la sua leggerezza ma anche che ci aiuti tutti a riflettere sui nostri comportamenti.”.