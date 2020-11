Cultura



E' uscito il libro di immagini 'Massa anni '50'

martedì, 10 novembre 2020, 17:54

Massa anni '50, questo il titolo del volume, fresco di stampa, curato da Franco Frediani. Il volume, primo di una collana che andrà a "coprire" gli anni dal dopoguerra al 1980, raccoglie circa 500 immagini della città e della marina selezionate tra le oltre tremila scattate in quegli anni dal fotografo Andrea Leone, alla cui memoria il volume è dedicato.

Le foto sono accompagnate dalle cronache giornalistiche rilevate dai quotidiani Il Tirreno e La Nazione, di cui Leone fu per anni fotoreporter, così da calare il lettore nell'atmosfera dell'epoca.

Questo primo volume è dedicato agli eventi pubblici e privati che hanno caratterizzato gli anni dal dopoguerra al '59 : dalla visita del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, a quella di Giovanni Gronchi; dalla venuta del Cardinale Agagianian per il Congresso Eucaristico Diocesano alla discesa in elicottero della statua della Madonna di Fatima; dalla 1° Mostra del fiore e dell'arancio, alla 1° Mostra nazionale canina; dal 1° Festival Apuano della canzone, alle partecipate Feste degli alberi, manifestazioni, tutte, dove forte è la voglia di rinascita dai disastri della guerra. Le immagini non hanno e non vogliono avere particolari pregi artistici ma documentario si. Sono infatti una preziosa testimonianza della "vita di città", del recente passato della nostra comunità che mostrano una Massa già lontana nel tempo. Frammenti di vita urbana ed umana dimenticati o poco noti che oggi rivivono e diventano patrimonio dell'intera città.

Il volume, causa le misure restrittive anti Covid, non sarà presentato ufficialmente ma la cittadinanza è comunque invitata alla NON PRESENTAZIONE che avrà luogo a partire dalle ore 8 di sabato 14 novembre nelle edicole e nelle librerie della città. Il volume si avvale della introduzione del professor Alessandro Volpi e del professor Liliano Mandorli, autore di un intenso ricordo di quegli anni. Franco Frediani, da dunque a tutti appuntamento a sabato 14.