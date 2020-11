Cultura



Fabio Evangelisti torna con il suo nuovo romanzo: i diritti d'autore per l'ospedale pediatrico OPA di Massa

lunedì, 9 novembre 2020, 18:25

di donatella beneventi

Non è passato molto tempo dal successo personale del romanzo "I ragazzi dello stradone", affresco di una generazione cresciuta a Massa fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso e Fabio Evangelisti, dopo una vita dedicata all'impegno politico, ritorna con un nuovo libro "La signora del primo piano e un lupo solitario", edito da Tarka Edizioni: dal titolo si avverte un'atmosfera fiabesca, ma in realtà, non si tratta di una storia per bambini, ma di un lungo e complicato racconto che vede due persone, una bellissima ragazza brasiliana e un timido svedese, diversissimi fra di loro, che si sono date il primo bacio a Philadelphia la sera del 21 luglio 1969 davanti alla televisione, mentre l'uomo posava il primo piede sulla luna e si ritrovano cinquant'anni dopo a Lisbona, dopo aver incrociato destini diversi, fatti di altri baci, incontri, matrimoni, nipoti e viaggi rocamboleschi, vivendo l'amore in piena pandemia , con tutti i rischi e i problemi conseguenti, un giro del mondo , attraverso il tempo e , come suggerisce l'autore, una storia da maneggiare con cura, perchè racconta la forza e la fragilità dell'amore e dei due protagonisti.



Un romanzo che si preannuncia molto piacevole i cui diritti, per volontà dell'autore, saranno interamente devoluti all'ospedale pediatrico apuano, Opa : la presentazione del libro, che doveva svolgersi proprio nei locali dell'ospedale, per via delle misure anti Covid, avverrà in modalità online con una diretta facebook domenica 15 novembre dalle 18 alle 19, mentre il libro sarà disponibile in tutte le librerie di Massa e Carrara a partire da venerdi 13 novembre.