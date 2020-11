Cultura



Grande successo per il primo appuntamento della rassegna in streaming promossa dal comune di Massa con Fts

mercoledì, 18 novembre 2020, 17:19

Centinaia di spettatori collegati dalle proprie abitazioni, domenica 15 novembre, per seguire lo spettacolo Ozz della compagnia KanterStrasse, primo appuntamento della rassegna in streaming Il teatro a casa – Restiamo in contatto. È partita nel migliore dei modi l'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, pensata per mettere a disposizione della comunità l'offerta culturale, anche in questa fase segnata dalla sospensione delle attività teatrali aperte al pubblico.Per questo, l'amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo ringraziano i tanti spettatori che hanno seguito in streaming il primo spettacolo della rassegna e rinnovano il loro impegno nel mantenere vivo il rapporto tra pubblico e teatro con spettacoli di qualità, adatti alla fruizione domestica.

"Sono stati molti - spiega l'assessore alla cultura del Comune di Massa, Nadia Marnica - gli attestati di soddisfazione e gradimento dopo questa prima rappresentazione, sia per la qualità dello spettacolo che per l'innovativa offerta culturale".

"I riscontri positivi che giungono dopo questo primo appuntamento della rassegna – aggiunge il direttore della FTS, Patrizia Coletta – confermano l'attesa e l'apprezzamento per la nostra proposta culturale.

La rassegna Il teatro a casa – Restiamo in contatto prosegue sabato 21 novembre alle 21 (live streaming) con I dialoghi degli Dei in dad, a cura de I Sacchi di sabbia.

Scritti da Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su vizi e trasgressioni degli abitanti dell'Olimpo: gli scontri "familiari" tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo. In questa nuova edizione – interamente digitale - gli Dei olimpici approdano sulla piattaforma Zoom per divenire oggetto delle spietate interrogazioni con cui un'austera insegnante tormenta due suoi allievi. In questa versione gli studenti non sono seduti sui banchi di scuola, ma sono a casa loro, alle prese con la didattica a distanza: e qui, come accadeva in teatro, verranno interrogati su tresche e malefatte degli immortali, sperimentando sulla propria pelle le ingiustizie della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

Sabato 28 novembre alle 21 (live streaming), a cura di Sotterraneo, va in scena Desktop tales. Un formato video in streaming per un numero di spettatori prestabilito, tutti connessi in diretta. La videocamera non inquadra una persona, ma la superficie circoscritta di un tavolo dove compaiono-scompaiono solo le mani dei performer e elementi 2D fatti di stampe e ritagli: personaggi, oggetti, luoghi, scritte. Attraverso questi strumenti basilari, ma dotati di forte carica suggestiva, viene a costruirsi una mappa di aneddoti storici che entrano in relazione gli uni con altri, scatenando associazioni e slittamenti di senso alla ricerca di quella suggestione che Walter Benjamin definiva costellazione svelata.

Domenica 29 novembre, alle 18 (live streaming), La noce a tre canti presenta i Racconti dal divano. Affascinanti storie che sapranno catturare l'attenzione dei più piccoli, da seguire in casa con tutta la famiglia.Il ciclo di spettacoli si chiude con un doppio appuntamento venerdì 4 dicembre alle 21, che potrà essere seguito sul canale Youtube del Comune di Massa e sull'emittente televisiva Antenna 3. L'Associazione Mondi Possibili presenta Convergenze – Quel bacio. Il cortometraggio, ispirato al dipinto Il bacio di Gustav Klimt ed ambientato nel Lungofrigido di Massa, è parte di un progetto di valorizzazione del territorio che mette in relazione l'arte figurativa e gli scorci più significativi del paesaggio locale.A seguire, a cura di Gamp, il concerto di Benedetta Iardella ambientato nella splendida cornice di Villa della Rinchiostra. La pianista classe 1995 eseguirà la Sonata Op. 2 No. 3 (Allegro con brio, Adagio, Scherzo, Allegro, Allegro Assai) di Ludwig Van Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita del compositore, nato a Bonn il 16 dicembre del 1770.





Fra. S. Vat.