Il nuovo libro di Giacomo Cappetta: "Carrara, una storia per bambini"

venerdì, 27 novembre 2020, 19:13

di michela carlotti

Classe 1975, di Marina di Carrara, Giacomo Cappetta ci presenta il suo ultimo libro: "Carrara, una storia per bambini". L'opera racconta la storia della città, dai romani ai giorni nostri, attraverso la vita di dieci personaggi che hanno avuto grande importanza per Carrara.

Da sempre interessato alle dinamiche culturali del territorio, Cappetta ha scritto libri di storia locale e pubblicato vari articoli di laboratori didattici per bambini nella Rivista “Dada” edizioni Artebambini di Bologna. E' un noto atelierista che progetta e realizza laboratori d’arte e di creatività per bambini all’interno di scuole, biblioteche e musei.

Scultore per passione, nel 2014 ha creato “La Bottega di Giacomo” come spazio di lavoro e per la condivisione di idee, contenuti e progetti.

"Durante il periodo del primo lockdown – ci spiega l'autore - ho ripreso l’idea di un vecchio progetto editoriale: quello di scrivere una storia della città di Carrara per bambini, in cui i testi dovevano essere accompagnati da immagini illustrate. Pensando a come raccontare la storia della città, mi è venuta l’idea di utilizzare vari personaggi storici: parlare di questi personaggi storici è così un pretesto per raccontare la città e come si sia evoluta da un punto di vista urbano e architettonico nelle diverse epoche storiche".

Sono dieci i personaggi descritti e disegnati dallo stesso autore: "Ciascun personaggio è stato scelto perché ha rappresentato un prima e un dopo, o perché col suo operare ha messo la città dentro un contesto storico particolare: infatti, la loro presenza è stata di notevole importanza sotto vari aspetti sociali, economici e culturali".

Dai romani ai giorni nostri, i personaggi sono scelti in modo tale da coprire un arco di tempo di duemila anni di storia: i romani, San Ceccardo, Dante Alighieri, Michelangelo, Alberico Cybo-Malaspina, Pietro Tacca, Maria Teresa Cybo Malaspina, William Walton, Leandro Caselli, Alessandro Brucellaria "Memo". Si tratta di personalità illustri che con le loro azioni hanno determinato aspetti e conseguenze importanti per Carrara: molte di queste azioni sono ancora oggi ben visibili e adoperate all’interno della città.

Il libro è stato ideato per una lettura agevole: ogni capitolo è composto da due pagine disposte in maniera tale che nella pagina di sinistra ci sia il testo e nella pagina di destra ci sia l’illustrazione: "Per ogni singolo personaggio – spiega l'autore - ho disegnato e colorato anche l’immagine sotto forma di illustrazione".

Un'opera propedeutica, dunque, alla conoscenza della storia della città: un'occasione di studio per i bambini ed anche una sorpresa per gli adulti che avranno modo di rispolverare, se non di conoscere per la prima volta, i personaggi illustri che hanno contribuito alla genesi ed allo sviluppo della città di Carrara.

Il libro è composto inoltre da un capitolo intitolato “ABCD arte di Carrara” dove ad ogni lettera dell’alfabeto viene data una definizione sempre legata alla città. C'è poi un capitolo intitolato “Origine del nome di Carrara” in cui l'autore riporta le varie teorie sull’origine del nome della città, alle quali aggiunge una sua personale interpretazione. A fine libro ci sono alcune pagine bianche con la scritta “Disegna la tua Carrara”, in modo tale che ogni bimbo possa dilettarsi a disegnare e colorare case, edifici, monumento o a riprodurre i volti dei vari personaggi.

Il libro è un’autoproduzione, pubblicato dalla casa editrice M&J Publishing House di proprietà di un caro amico d’infanzia dell'autore, Marco Lazzarotti: "Poter lavorare insieme all’edizione del libro – ha detto Cappetta - è stato un rinsaldare ancor di più l’amicizia e la stima reciproca".

Il libro è stato stampato anche attraverso i canali di Amazon in maniera tale da avere sia l’edizione cartacea, sia l’edizione e-book che con il 2021 avrà varie pubblicazioni in lingua straniera.

Per acquistare il libro occorre contattare l'autore su Facebook sia come Giacomo Cappetta sia come La Bottega di Giacomo.