La Poltrona di Sophia 4.0 torna con la presentazione live dell'ultimo libro di Fabio Evangelisti

sabato, 21 novembre 2020, 09:33

Dopo quasi dieci anni dall'ultimo evento organizzato, l'associazione culturale La Poltrona di Sophia 4.0, torna in veste social, sotto forma di gruppo e pagina Facebook, e ripropone alcuni incontri d'autore e conferenze online.



Primo ospite della "Poltrona", sarà Fabio Evangelisti, domenica 22 novembre alle ore 17.30 sul gruppo Facebook dell'associazione, con il suo ultimo romanzo, "La signora del primo piano e un lupo solitario", Tarka edizioni, che sta già riscuotendo molto successo: una storia d'amore, lunga cinquant'anni, fra Denize, affascinante ragazza brasiliana, e Per-Ulf, timido svedese, il loro primo bacio nel 1969 per ritrovarsi ai giorni nostri, in piena pandemia, con due vite totalmente diverse e in mezzo, viaggi, figli, altri amori e i fatti che caratterizzarono quel lasso di tempo.



Il romanzo è acquistabile in tutte le librerie di Massa Carrara e online e i diritti del libro sono totalmente donati all'OPA, l'ospedale pediatrico fiore all'occhiello della sanità toscana e italiana.



https://www.facebook.com/groups/1258183201218106/?ref=share.



D. B.