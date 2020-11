Cultura



L'amarezza dei cinema: "Chiusi ma sicuri, danno di immagine per il settore"

mercoledì, 4 novembre 2020, 09:08

I gestori dei cinema Il Nuovo La Spezia, Astoria Lerici e Garibaldi Carrara inviano i propri consigli della settimana e l'offerta online del proprio sito dopo la chiusura.



"Non ci permettiamo di contestare la dolorosa decisione di chiudere cinema e teatri - esordiscono - nonostante siano sempre stati luoghi sicuri per il pubblico e ancor di più oggi a seguito dei costosi interventi che abbiamo sostenuto negli ultimi mesi. Avremmo però voluto che fosse spiegata la reale motivazione della scelta, cioè quella di limitare gli spostamenti dei cittadini penalizzando anche questi importanti presidi socioculturali che nelle loro sale hanno sempre garantito una poltrona in sicurezza allo spettatore".



"Invece - affermano -, sospendere proiezioni e spettacoli teatrali, significa creare un enorme danno di immagine per il settore, ingenerando il sentimento che cinema e teatri, rispetto ad altri, non siano luoghi sicuri: l'esperienza di questi mesi dimostra l'esatto contrario! In attesa di poter riprendere le proiezioni, Il Nuovo, Astoria, Garibaldi inviano i consigli della settimana e l'offerta online del nostro sito".

VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 5 NOVEMBREOre 14.55 L'UOMO CHE NON C'ERA ( Iris) Dei fratelli Coen. Siamo nel 1949 a Santa Rosa in California. Ed Crane è barbiere triste, senza nessuna prospettiva. Sospetta che la moglie Doris abbia una relazione. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar,Il film è stato premiato al Festival di Cannes.

Ore 21.20 THE WIFE VIVERE NELL'OMBRA ( Rai3) Una coppia di grandissimi attori duetta e duella sul tema di ragione e sentimento, ambizione e compromesso, matrimonio e realizzazione di sé

Ore 23.30 LE IDI DI MARZO (RaiMovie) Un giovane guru della comunicazione vuole ottenere il potere attraverso la politica; finirà col capire che in quel mondo niente è davvero come sembra.



VENERDI 6 NOVEMBREOre 21.00 CHANGELING (Iris) Eastwood commuove tornando a ricordarci il rispetto che il Potere deve all'individuo



SABATO 7 NOVEMBREOre 21.15 UN COLPO PERFETTO ( La7) A Londra negli anni '60, un custode prossimo alla pensione (Michael Caine) convince una dirigente (Demi Moore) ad aiutarlo a rubare dei diamanti della loro società, la London Diamond Corporation.

Ore 23.30 I SOLITI SOSPETTI (Spike) Un gruppo di professionisti viene ingaggiato da un fantomatico committente, per un colpo che frutterà un'intera nave di cocaina. Ha vinto 2 Premi Oscar



DOMENICA 8 NOVEMBREOre 21.10 LA VERITA', VI SPIEGO SULL'AMORE Una donna viene lasciata dal compagno dopo sette anni di relazione. Troverà la forza per reagire e capire cos'è veramente l'amore. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argent.

Ore 23.15 SHAME ( Cielo) Brandon ha un problema di dipendenza dal sesso che gli impedisce di condurre una relazione sentimentale sana e lo imprigiona in una spirale di varie altre dipendenze. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argento, Il film è stato premiato al Festival di Venezia



LUNEDI 9 NOVEMBREOre 21.20 KINGSMAN THE SECRET SERVICE ( Rai2) Un giro scanzonato sulla giostra acrobatica del cinema di spionaggio.

Ore 23.15 LA FORMA DELL'ACQUA (Rai4) Un'opera dalla portata estetica e morale esemplare che rinnova le affinità tra l'uomo e il mondo marino



MARTEDI 10 NOVEMBREOre 21.10 THE SOCIAL NETWORK (Rai Movie) La storia di Facebook (originariamente "The Facebook") e del suo creatore, il giovane nerd Mark Zuckerberg. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto 3 Premi Oscar

Ore 23.05 URAGANO WHO ( Rai5)storia del gruppo narrato in maniera cronologica e lineare,"una vera e propria pellicola rock" l'energia della band dentro e fuori il palco.



MERCOLEDI 11 NOVEMBREOre 21.10 LA PAZZA GIOIA ( Rai Movie) Paolo Virzì fonde ironia, buonumore e dramma in un on the road movie che guarda al mondo femminile con una sensibilità non usuale



QUELLO CHE VOLEVAMO FARVI VEDERE AL CINEMA QUESTA SETTIMANA, MA CHE CI HANNO IMPEDITO DI PROGRAMMARE

Al Nuovo Astoria Garibaldi vi hanno impedito di vedere:

MATERNAL La storia di tre donne a confronto con maternità e religione. Le differenti prospettive dell'essere donna messe in campo con rara astrazione e sobrietà

DUE (DEUX) Due donne vivono il loro amore in segreto finché qualcosa non minaccia di portarle allo scoperto. Un thriller dei sentimenti che ruba il cuore. Un esordio strepitoso con due interpreti in stato di grazia.

RIFKIN'S FESTIVAL Una coppia americana sposata va al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia dei film. Il nuovo film di Woody Allen

NILDE IOTTI IL TEMPO DELLE DONNE Un ritratto intimo e politico di Nilde Iotti, tra testimonianze e archivio. Il ritratto di una donna determinata e leale che ha lasciato un segno indelebile nella politica italiana

POMPEI EROS E MITO Alla scoperta di Pompei, un luogo unico al mondo, capace di incantare ogni anno più di 4 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del globo.





I CONSIGLI DELLA NOSTRA PIATTAFORMA STREAMING MIOCINEMA

COSA SARA' Una storia autobiografica che porta il regista Francesco Bruni nella sua città natale, Livorno

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI Un racconto inedito della vita privata e professionale dell'ex capitano della Roma.

NICO 1988 Susanna Nicchiarelli affronta la vita di Nico, musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e tra le donne più affascinanti degli Anni Ottanta

IO SONO LI Un film di Andrea Segre. Tra i tavoli di una piccola osteria di Chioggia, nasce un'amicizia romantica e difficile tra una giovane cinese e un pescatore di origini slave

MOONSOON WENDING MATRIMONIO INDIANO Un film di Mira Nair Una giovane coppia in procinto di sposarsi accoglie l'arrivo dei parenti. Ognuno di loro nasconde un passato più o meno scabroso. Attendono insieme la festa del matrimonio. E l'arrivo dei monsoni, con il loro potere purificatore.

BORDER CREATURE DI CONFINE Una guardia che lavora sul confine si trova ad affrontare la novità di non riuscire più a riconoscere i fuorilegge.

MADEMOISELLE Un film di Chan-wook Park. Il piano 'criminale' di una cameriera che lavora ai servizi di una giovane reclusa in un enorme palazzo.

