Cultura



Lo spot di Ditchville invade il web

sabato, 28 novembre 2020, 17:42

Ad un anno dalla prima presentazione Ditchville, il libro giallo di Matteo Vangeli e Luca Bigarani, sbarca sul web per riprendere il percorso che la pandemia aveva interrotto.

Due edizioni in tre settimane a cavallo dello scorso Natale avevano messo i due giovani scrittori al centro di parecchie attenzioni: presentazioni sempre esaurite e numeri da capogiro con l'idea di andare al Salone del libro di Torino per provare il salto. Il virus ha invece ritardato il percorso del libro, ma non lo ha fermato: l'editore Nicola Marchetti ha messo assieme una squadra di giovani e ha loro affidato il compito di trasformare il libro in uno spot.

"Non credo che una cosa simile sia mai stata fatta da nessuno per un libro _ ammette il titolare di Acrobat edizioni, la casa editrice che ha prodotto anche il video _ l'obiettivo dei ragazzi era quello di far vedere che dalle nostre parti ci sono tanti giovani di assoluta qualità". E così, a fianco di Bigarani e Vamgeli, arrivano il regista Simone Tarca, il musicista Alessandro Gatti (che ha realizzato la colonna sonora originale), Andrea Bigarani (che ha curato la parte web), l'art desigmer Bruce assieme a una pattuglia di trenta ragazzi scelti ai casting. Tutti e tutto a titolo gratuito. Il risultato sarà visibile da martedì 1 dicembre dalle ore 18 in diretta facebook e instagram sulla pagina ufficiale di Ditchville: la presentazione verrà curata dal giornalista Luca Borghini e parteciperanno gli autori del libro assieme allo staff che ha realizzato il video.

"Come promesso - annunciano i due autori - abbiamo scritto e realizzato lo spot del libro: vogliano ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato alle riprese e Attilio Papini per il cameo che ci ha regalato. Siamo soddisfatti dell'impresa e speriamo che crei ulteriore curiosità per il libro".

Ditchville, lo ricordiamo, è una cittadina della provincia americana in cui un delitto scuote la collettività destandola dal torpore quotidiano e risvegliando vecchie storie. Elementi classici del giallo riletti e proposti in modo innovativo dai giovani Vangeli e Bigarani con un stile che ricorda a tratti il primo Stephen King e un ambientazione tra Twin Peaks e il più recente True Detective. Insomma, dal libro allo spot, con l'ambizione di una serie tv il passo potrebbe essere più breve del previsto. Il libro è disponibile al Mondadori store di Carrara e Sarzana, alla librerie Pianeta Fantasia e Nuova avventura di Marina di Carrara oltre che sul sito (ditchville.it).