Progetto APP(rendistato) duale del Polo Toscana Nord Turismo: i nuovi appuntamenti online

venerdì, 27 novembre 2020, 19:13

Classe 1975, di Marina di Carrara, Giacomo Cappetta ci presenta il suo ultimo libro: "Carrara, una storia per bambini". L'opera racconta la storia della città, dai romani ai giorni nostri, attraverso la vita di dieci personaggi che hanno avuto grande importanza per Carrara

venerdì, 27 novembre 2020, 17:33

Domenica 29 novembre alle ore 17.30 , diretta Facebook live Streamyard sul gruppo "La poltrona di Sophia", con Massimo Bavastro, autore del noir " Io ti cercherò", tratto dalla fortunata serie televisiva andata in onda su Raiuno ed interpretata da Alessandro Gassman

giovedì, 26 novembre 2020, 18:33

Un successo nonostante le circostanze e il frangente a distanza, che testimonia se mai ce ne fosse stato bisogno, la gran fame di teatro del popolo apuano che risponde con slancio ai primi due spettacoli in streaming gratuiti della rassegna digitale Restiamo in contatto - Il teatro a casa

giovedì, 26 novembre 2020, 18:07

Più di cento persone hanno partecipato ieri alla conferenza on line organizzata dal Club Soroptimist Apuania per la celebrazione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” che aveva al centro il dibattito sulle conseguenze psicologiche della violenza subita o assistita condotto con il contributo delle psicologhe Anna Lalli...

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:15

Questa mattina il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e la consigliera Marzia Paita,insieme al professor Davide Lambruschi e due operatrici educative hanno accompagnato uno studente e un ex studente, in rappresentanza degli alunni con sostegno, nell’affissione dei cartelli dedicati alle pillole di “Carrara Segreta”

martedì, 24 novembre 2020, 21:17

Soroptimist International Club di Apuania aderisce alla campagna “Orange the World” in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne con un dibattito sulle conseguenze psicologiche della violenza subita o assistita