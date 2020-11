Cultura



Un calendario con le immagini del lockdown: parte il contest fotografico indetto da Fidapa

lunedì, 2 novembre 2020, 21:08

di donatella beneventi

La sezione di Massa Carrara di Fidapa ha deciso di lanciare un contest fotografico rivolto a tutti i cittadini, fotografi professionisti e amatoriali , con lo scopo di raccogliere materiale da pubblicare con il calendario 2021:il tema scelto è quello del lockdown e del periodo immediatamente seguente.



"Volevamo dare un significato particolare al calendario della nostra associazione- dice la presidente Beatrice Vannini- e l'idea di coinvolgere le persone, invitandole a cogliere in uno scatto, le emozioni che ci hanno attraversato in quel periodo,che purtroppo non è ancora finito. I soggetti possono essere diversi: una piazza vuota, le persone. gli animali, non ci sono limitazioni: le foto prescelte dalla commissione di Fidapa verranno utilizzate per il calendario, con una bella visibilità per gli autori e per l'associazione, che da sempre è attiva e si attiva per il territorio".



Le fotografie , da realizzare con smartphone di ultima generazione, possono essere inviate entro il 12 novembre all'indirizzo email calendar2021fidapa@gmail.com.