Cultura



Un dibattito sulle conseguenze psicologiche della violenza subita dalle donne

martedì, 24 novembre 2020, 21:17

Soroptimist International Club di Apuania aderisce alla campagna “Orange the World” in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne con un dibattito sulle conseguenze psicologiche della violenza subita o assistita.



“Ne parleremo con le psicologhe Anna Laghi e Raffaella Carla Ragaglini- ha detto Giovanna Bernardini, presidente provinciale di Soroptimist- per continuare il nostro programma contro la violenza che consta di molti traguardi: dalla creazione della stanza per le audizioni delle donne vittime di violenza nella Caserma Plava dei Carabinieri di Massa alla incessante azione per sostenere l’affermazione femminile nell’arte, nella cultura, nella finanza. L’impegno per le pari opportunità caratterizza Soroptimist è anch’esso uno strumento per contrastare la violenza grazie all’accrescimento dell’autorevolezza delle donne e della loro presenza in ruoli e professioni tradizionalmente maschili”.



Il progetto “Orange the World”continuerà fino al 10 dicembre, data della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e prevede anche l’illuminazione di spazi pubblici e monumenti per sensibilizzare l’opinione pubblica al dramma della violenza sulle donne. A Massa sarà illuminata la Caserma Plava dei Carabinieri di Massa, in collaborazione con il Comando nella persona del comandante Giovanni Sabatino. A Carrara sarà illuminato uno spazio dell’edificio comunale e il monumento dello scultore Nardo Dunchi posto sulla aiuola della rotatoria far la via Aurelia e il Viale XX settembre. Soroptimist ringrazia il Comandante Giovanni Sabatino e il sindaco Francesco De Pasquale per la disponibilità dimostrata. Si ringrazia inoltre Fidapa di Massa-Carrara per l’adesione e il sostegno all’iniziativa. La cittadinanza è invitata a partecipare al dibattito di mercoledì 25 novembre alle 17,30 su Google Meet. al link https://meet.google.com/pkj-xiej-rwk cliccando il quale si entra nella riunione.



V. T.