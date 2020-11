Cultura



XII edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

lunedì, 16 novembre 2020, 19:03

L'Associazione "Alberto Benetti APS" di Massa collabora ormai stabilmente con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Quest’anno, a causa del Coronavirus, tutti gli eventi della XII Edizione del Festival e le proiezioni dei film sono visionabili on-line.

L’edizione 2020 del Festival, intitolato “Diritti in ginocchio – Pandemia, Sovranismi e Nuove discriminazioni”, è dedicata alla memoria del cooperante Mario Paciolla recentemente deceduto in Colombia, in circostanze ancora da chiarire e mentre operava al servizio delle Nazioni Unite.

Come ricordato da Maurizio Del Bufalo, coordinatore del Festival, nella videoconferenza di presentazione del 13 novembre scorso, “La questione in gioco in questa XII edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani è il rapporto tra la pandemia da Covid-19 e la tutela del libertà fondamentali delle nostre società, i Diritti Umani. L’intenzione degli organizzatori non è di entrare nella cronaca clinica della pandemia, cosa che fa già la stampa costantemente, bensì approfondire l’analisi sul legame tra la compressione dei diritti umani legata al virus e la difesa della nostra concezione di Stato di diritto. Ascoltando i contributi e le testimonianze degli ospiti, il tentativo sarà quello di capire quanto la limitazione delle libertà di movimento e di azione, dovuta alla necessità di assicurare la salute pubblica, possa essere accettata senza arretramenti durevoli dello Stato di Diritto e quali sono i correttivi a cui ricorrere per non cadere nella trappola del giustificazionismo.

Se è vero che dovremo imparare a convivere col Covid, è anche vero che dovremo capire come fare senza tralasciare nessuno, soprattutto gli ultimi e i più deboli. Di questo il Festival parlerà, cercando di guardare anche oltre l’uscio di casa, verso i Paesi del Continente Americano e dell’Asia (17 e 18 novembre), ma anche quelli Europei, ancora oggi tormentati da problemi di autoritarismi, populismi, sovranismi, neo-razzismi e dittature, per capire gli effetti globali di questo trauma che si sta vivendo e trarre qualche auspicio per il futuro. Finestre saranno aperte anche sull’Italia (19 e 20 novembre) e sul suo sistema di assistenza sociale, sui servizi essenziali, dalla Sanità alla Scuola, passando per il lavoro, le carceri e la salute mentale, esplorando periferie e buchi neri della nostra società dove di Diritti si parla troppo poco e la criminalità consolida il suo potere e i suoi metodi di arruolamento. E poi i migranti. Quelli che fuggono da fame, miseria, disastri ambientali e persecuzioni e cercano il proprio riscatto affrontando il mare o un lungo cammino tra i confini dell’Asia e dell’Europa e finiscono, a volte, per approdare in Italia attraverso la feroce “rotta balcanica” (21 e 24 novembre).”

Numerosi e di spessore sono i relatori che si alterneranno (in streaming) nel corso delle giornate del Festival; fra questi: Gianni Tognoni (Segretario Tribunale Permanente dei Popoli), Eleonora Fanari (ricercatrice), Emanuele Giordana (giornalista dell’Atlante dei Conflitti e delle Guerre), Riccardo Noury (Amnesty International Italia), Stefano Bottoni (docente di Storia Moderna dell’Università di Firenze), Alvaro De La Barra (regista), Liliana Garcia Sosa (Commisione Cilena per i Diritti Umani), Mauro Palma (Garante Nazionale delle persone private della libertà), Gisella Trincas (Presidente Unasam), Gherardo Colombo (già magistrato e presidente ResQ), Carlo Berdini (direttore della C.C. di Poggioreale), Gianfranco Schiavone (Asgi), padre Alex Zanotelli (Missionario comboniano), Luigi de Magistris (Sindaco di Napoli), Mimmo Lucano (già sindaco di Riace), Monica Buonanno (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli), e molti altri ancora.

I film in concorso possono essere visionati dal 17 al 28 novembre mediante una semplicissima registrazione sulla piattaforma gratuita www.cinenapolidiritti.onlinetranne per quelle opere che, per obblighi commerciali di distribuzione, saranno disponibili solo per pochi giorni. I film fuori concorso sono disponibili sulla stessa piattaforma dal 13 novembre. Per ulteriori informazioni ci si può riferire anche alla pagina Facebook del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli.