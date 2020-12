Al via gli "open day" del liceo musicale

Altri articoli in Cultura

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:13

E’ già partita la 62esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino. Il direttivo del premio si è consultato proprio in questi giorni per licenziare un bando nuovo, in linea con le prestigiose novità che stanno caratterizzando queste ultime edizioni

lunedì, 7 dicembre 2020, 10:28

Uno scatto in notturna, di immensa suggestione, delle Vele di Marina di Massa: con questa foto Cristina Maioglio, la fotografa della Gazzetta di Massa Carrara ha ottenuto il terzo posto nel concorso Wiki Loves Toscana, il più grande concorso internazionale di fotografia istituito da Wikimedia

sabato, 5 dicembre 2020, 11:08

Musica, teatro contemporaneo, racconti ma anche laboratori e spettacoli per i più piccoli nella seconda parte del cartellone digitale nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Massa e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus

sabato, 5 dicembre 2020, 09:10

Domenica 6 dicembre alle ore 17.30, appuntamento sul gruppo "La Poltrona di Sophia 4.0" con Marco Ferri, che parlerà della sua Firenze e il suo legame con la cioccolata, arrivata sulle tavole della potente famiglia dei Medici e dove proprio nel capoluogo toscano, ha trovato una delle capitali italiane della...

venerdì, 4 dicembre 2020, 18:18

Dall’8 al 23 dicembre il contest fotografico su Instagram con l’hashtag #XMassa2020: “Vogliamo far sentire i concittadini partecipi e vicini”

giovedì, 3 dicembre 2020, 18:33

Dopo moltissimi successi in spagnolo e in inglese è arrivato il momento per la cantante ballerina e istruttrice di zumba apuana, Ilary Zin, di cimentarsi anche con il suo primo brano in italiano