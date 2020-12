Cultura



“Alla vostra destra potete ammirare”: raccontare la professione di guida turistica con un sorriso

martedì, 1 dicembre 2020, 17:57

di Donatella Beneventi

Proprio alla conclusione dell’anno più devastante per il turismo e la ricettività, esce in tutte le librerie “Alla vostra destra potete ammirare” (Maurizio Vetri Editore) scritto a sei mani, da tre guide turistiche abilitate , Nicola Camarda, siciliano di Enna, Cristina Pezzali ed Elena Mevio, entrambe milanesi: il nord e il sud si incontrano per dare voce ad una professione che pochi conoscono veramente, di cui spesso si parla in maniera scorretta.

Il libro è una divertente raccolta di aneddoti, racconti vissuti sul campo dalle guide, a contatto con una clientela internazionale e molto varia, a volte difficile e molto esigente per cui la professionalità è basilare: il che significa, preparazione, studio ed aggiornamento continuo, non solo, ma anche la capacità di essere leggeri quando è necessario, svegli quando c’è da risolvere un problema, elastici nell’adattare un tour ai desideri del visitatore e sempre con un bel sorriso, che ci sia un sole cocente o una pioggia battente.

Molto accattivante la presentazione dei tre autori, ciascuno raccontato dal punto di vista degli altri due per cui si legge che Nicola è un appassionato di cucina siciliana, suona l’ukulele e rallegra gli amici veri ai quali riserva anche le sue opere d’arte, un tipo fantasioso ed istrionico; Cristina, milanesissima e giramondo, sommelier e intenditrice di birre, curiosa e intraprendente, ha fondato “Milanoconvoi”, insieme ad Elena, amica di sempre e collega, che incarna simpaticamente la classica meneghina, con il “couer in man”, molto attiva , innamorata della sua città , della buona tavola e dei viaggi.

Nicola, Cristina ed Elena per la prima volta , hanno cercato di valorizzare con ironia, quello che più che un lavoro, è una grande passione: la prima presentazione del libro, in anteprima nazionale, avverrà venerdì 4 dicembre alle ore 17,30 in diretta Facebook Streamyard sul gruppo dell’associazione “La Poltrona di Sophia 4.0”.

Per accedere alla diretta, basta iscriversi gratuitamente al gruppo facebook

https://www.facebook.com/groups/1258183201218106