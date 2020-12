"Aspettando Natale" di Clio Petazzoni sulla Poltrona di Sophia 4.0

Altri articoli in Cultura

sabato, 12 dicembre 2020, 17:49

Tra dicembre e gennaio le famiglie con bambini che devono entrare in un nuovo ciclo scolastico devono scegliere la scuola nella quale iscrivere i propri figli e quindi, come ogni anno, questo è il periodo degli incontri con gli insegnanti e delle visite guidate all’interno delle varie scuole

sabato, 12 dicembre 2020, 17:36

Torna anche quest’anno la rassegna letteraria degli scrittori apuani che hanno partecipato alla 61esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino 2020

venerdì, 11 dicembre 2020, 18:30

In uscita, domani 11 dicembre, il nuovo singolo Loca della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Un nuovo singolo particolare e provocante, ma molto travolgente che ha come obiettivo quello di farci ballare senza freni

giovedì, 10 dicembre 2020, 10:33

L’amministrazione del Sindaco Francesco Persiani patrocina la 7a edizione del Festival “Suoni dell’Anima - Special Christmas” promosso dall’Associazione Musicale “Notti di Note”, sotto la direzione artistica del M° Stefania Mettadelli

mercoledì, 9 dicembre 2020, 18:11

Sabato 12 dicembre, alle 15.30, il Liceo Musicale Felice Palma di Massa organizza il primo open day in diretta streaming: verrà presentata l’offerta formativa e le molteplici attività realizzate nei pur pochi anni di vita della scuola; non mancheranno, naturalmente, gli interventi musicali realizzati dagli studenti

lunedì, 7 dicembre 2020, 13:13

E’ già partita la 62esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino. Il direttivo del premio si è consultato proprio in questi giorni per licenziare un bando nuovo, in linea con le prestigiose novità che stanno caratterizzando queste ultime edizioni