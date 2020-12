Cultura



Colonie del Littorio, un patrimonio archiettonico immenso e abbandonato

martedì, 22 dicembre 2020, 20:14

di vinicia tesconi

“Un patrimonio immenso e abbandonato” è il secondo sottotitolo dell’opera “ Colonie - Le colonie marine del Littorio sulla costa apuoversiliese” ed è anche la conclusione a cui è giunto e a cui fa giungere l’autore al termine dell’interessantissimo percorso realizzato nelle pagine del volume.

Tutti gli apuani della costa conoscono le colonie, tutti sanno indicare dove si trovano. Quasi nessuno sa dire cosa erano e per quale motivo vennero costruite. Nel libro dell’architetto e storico Palo Camaiora c’è tutto questo e molto di più: c’è la storia di un’epoca attraverso i suoi costumi sociali e la sua considerazione per l’estetica architettonica di edifici destinati a finalità popolari, c’è un accurato e autorevole studio delle forme, dei volumi e dei materiali che caratterizzavano le strutture delle colonie e c’è, soprattutto, la grande passione dell’autore per la storia locale e nazionale e per i segni imperituri che di essa restano nelle opere edili.

La prima apparizione editoriale del volume “Colonie” di Paolo Camaiora risale al 2011 e aprì la strada alle molte pubblicazioni di altissimo livello curate dall’architetto Camaiora. A distanza di quasi dieci anni e dopo un lavoro di revisione e ampliamento dei contenuti, l’autore ripropone sia il testo in una nuova e ancor più efficace veste grafica, sia il tema dello stato attuale delle colonie purtroppo immutato, se non peggiorato, da quando uscì la prima edizione.

“Sono trascorsi molti anni dalla primavera da quando presentai al pubblico il primo libro della mia vita. – ha spiegato Paolo Camaiora - Alla presentazione vi parteciparono quasi cento persone, tutte interessate non tanto a me, quanto al titolo del libro e a ciò che conteneva: la catalogazione delle colonie marine sulla costa apuo-versiliese, il racconto della loro storia, del perché furono realizzate, le immagini storiche, gli aneddoti. A distanza di molti anni, ho sentito il dovere morale e professionale di dare alle stampe una nuova versione migliorata ed ampliata; ciò a fronte dell’interesse che si è creato in generale attorno a queste opere architettoniche ma anche sulle colonie abbandonate. A seguito dei molti convegni e conferenze che ho sostenuto in giro per l’Italia, nelle sedi degli ordini professionali, nelle scuole, gli articoli pubblicati su molte riviste e sui quotidiani, la celebrazione degli ottant’anni di vita della Torre Fiat Balilla (oggi Torre Marina) del 2013, ed anche a seguito delle svariate richieste di visite ed informazioni da parte di giovani laureandi in architettura di diverse città d’Italia, che hanno utilizzato il mio libro come spunto e base di partenza per ricostruire la storia delle colonie marine presenti sul territorio apuo-versiliese, ho deciso quindi di pubblicare una seconda edizione. La grafica e l’impaginazione del libro sono state magistralmente curate dal grafico Paola Ceccotti. Prezioso è stato il contributo dell’Associazione Culturale Circolo La Sprugola della Spezia nella figura del suo presidente Gianfranco Pietrobono che ne ha curato la distribuzione. Con il Circolo La Sprugola mi lega un rapporto di stretta amicizia e collaborazione: con il loro contributo nel 2014 ho restaurato il Gazebo dei Trasvolatori e il monumento a Umberto Maddalena all’interno del sedime del Centro Logistico di Supporto Areale sede ONFA Aeroporto “Luigi Conti” di Cadimare dell’Aeronautica Militare, e nel 2017 ho pubblicato il libro “Ali sul Golfo – l’Aeronautica Militare e l’Aeroporto di Cadimare” che racconta la storia di uno dei due aeroporti militari all’interno del Golfo della Spezia, dai quali negli anni Trenta decollavano gli idrovolanti della Regia Aeronautica”.

Il libro racconta la storia delle colonie marine edificate sulla costa, dalla Foce del Fiume Magra sino a Viareggio, con particolare attenzione nella classificazione delle tre tipologie costruttive che sono presenti sul territorio e che rendono queste opere architettoniche uniche al mondo nel loro genere, quindi di alto valore storico-architettonico e culturale. Un capitolo viene dedicato alle colonie scomparse e a quelle abbandonate, ma si parla anche della proposta progettuale di restauro e recupero del corpo principale e degli spazi annessi della Colonia Opera Balilla Torino Milano e Vercelli di Marina di Carrara, ai più nota come “Campo Profughi”, che versa in forte stato di degrado e abbandono. Ed è proprio su questa colonia che l’autore si sofferma, in quanto opera architettonica censita e descritta nei libri di storia dell’architettura per la sua particolare tipologia, ovviamente posta per legge dello Stato sotto tutela del vincolo monumentale. Non da ultimo, un capitolo è dedicato al racconto della vita dei bambini in colonia e alle cure mediche a loro riservate. Del resto, le colonie elioterapiche, seppur retaggio dei convalescenziari della fine dell’Ottocento nacquero con lo scopo principale di debellare il fenomeno del rachitismo, della tisi, e delle malattie della pelle, malattie che alla fine degli anni Venti erano ancora presenti nel 35 per cento della popolazione infantile italiana.

Il libro è disponibile nelle librerie (Codice ISBN 978-88-942613-7-0) ma può essere ordinato anche direttamente all’editore all’indirizzo info@circololasprugola.it